Regia: Bernard Campan, Alexandre Jollien

Cast: Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou, Marie Benati, Marilyne Canto, Anne-Valérie Payet, Sofiia Manousha, Marie Petiot, Laëtitia Eïdo

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 10 febbraio 2022

"Beautiful Minds" è un film diretto e interpretato da Bernard Campan e Alexandre Jollien. Seguendo le parole di Nietzsche "Amor Fati", i due protagonisti cercano di intravedere la saggezza nella quotidianità, con i suoi alti e bassi. Entrambi i personaggi esprimono nel loro percorso il loro personale "sì" all'esistenza, la gioia di saper accettare ciò che si diventa. La morte, la tragicità della vita, il dolore per la differenza, l'handicap: ogni cosa si trasforma in una chiamata alla felicità che nasce dalla solidarietà.

Beautiful Minds: la trama

Louis, un impresario di pompe funebri sulla cinquantina che si occupa delle salme, dei funerali e della gestione dell'attività, investe Igor e il suo triciclo. Quest'ultimo è un disabile con paralisi cerebrale, amante della

filosofia. Igor spende le sue giornate a consegnare a domicilio verdure biologiche, evitando qualsiasi forma di rapporto sociale. I suoi più grandi amici sono Socrate, Spinoza e Nietzsche. Non sa nulla dell'amicizia, del sesso e degli incontri

reali.

Nel momento in cui i due uomini si incontrano/scontrano prende il via un'avventura decisiva per la loro esistenza.

Davanti a loro c'è un'amicizia, un’inaspettata perdita della verginità e alcune autentiche opportunità per eliminare i pregiudizi e praticare esercizi spirituali.

Attraverso il loro percorso interiore i protagonisti impareranno a spogliarsi di tutto ciò che li ha bloccati, divenendo finalmente liberi.