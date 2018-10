Regia: Kyzza Terrazas

Cast: Luis Gerardo Méndez, Brontis Jodorowsky, Joonas Saartamo, Laura Birn, Ilkka Koivula, Ville Virtanen

Genere: drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Messico, Finlandia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Bayoneta" è un film drammatico del regista Kyzza Terrazas con protagonista l'attore Luis Gerardo Méndez. La pellicola segue le vicende di Miguel un ex pugilie che, per redimersi dalla vita dissoluta che conduce, decide di tornare a sul ring.

Bayoneta: il racconto drammatico di un ex pugile alle prese con il suo passato

Miguel "Bayoneta" Galíndez è un ex pugile di origine messicana che dopo una vita passata sul ring si ritrova misteriosamente a vivere da solo in un minuscolo appartamento a Turku, in Finlandia. Di giorno lavora come allenatore in una palestra di pugilato, mentre la sera la passa a sbronzarsi in totale solitudine nei bar. Il bisogno di redimersi da questa vita, porta Miguel a riprendere i guantoni e tornare a sul ring a combattere. L'uomo si ritrova, così, a fare i conti con il suo doloroso passato e con tutto ciò che l'ha allontanato dalla sua passione la boxe, ma soprattutto, dalla sua famiglia.