Regia: Alejandro González Iñárritu

Cast: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Íker Sánchez Solano, Andrés Almeida, Francisco Rubio, Grantham Coleman, Omar Leyva, Grace Shen, Misha Arias De La Cantolla, Jorge Gidi, Mar Carrera, Edison Ruíz, Meteora Fontana

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Messico, 2022

"Bardo" è un film drammatico, diretto da Alejandro González Iñárritu, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022.

Bardo: la trama

"Bardo" ovvero "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" racconta il viaggio commovente e intimo di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver ottenuto un importante riconoscimento internazionale, l'uomo è costretto a tornare nel suo paese natale, senza sapere che questo comporterà per lui il sorgere di una profonda crisi esistenziale.

Silverio sarà colto da una sensazione di sconcerto e stupore a causa dei suoi folli ricordi e delle paure che irromperanno drammaticamente nel suo presente. Tra forti emozioni e copiose risate, il protagonista lotterà per riuscire ad avere delle risposte a domande universali sulla propria identità, sul successo e sulla fragilità della vita, senza tralasciare la storia del suo Paese e i legami che condivide con la moglie e i figli.

Questa storia si sofferma su cosa significhi essere umani in questi tempi molto particolari.

Note di regia

Alcuni anni fa, mi sono accorto all’improvviso che la strada davanti a me era molto più breve di quella che avevo già percorso. Inevitabilmente, ho incominciato a esplorarla a ritroso e nel profondo, ma entrambi i sentieri sono ingannevoli e labirintici. Il tempo e lo spazio si intrecciano, e la narrazione che costituisce ‘la nostra vita’ non è molto più di un falso miraggio, composto da fatti percepiti in modo soggettivo dal nostro imperfetto sistema nervoso.

La memoria non è veritiera, possiede soltanto convinzioni derivate dalle emozioni. È quindi la verità dell’emozione che io voglio ricercare, nell’enorme baule pieno di chimere che mi porto dietro.

Avviso in anticipo: non ho trovato alcuna verità assoluta, ho solo percorso un viaggio tra realtà e immaginazione. Un sogno. I sogni, come il cinema, sono reali ma non veri, e in entrambi il tempo è liquido.

"Bardo" è il racconto di un viaggio tra quelle due illusioni dai confini indecifrabili.