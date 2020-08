Titolo originale: The Great Alaskan Race

Regia: Brian Presley

Cast: Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland, Henry Thomas, Bruce Davison, Will Wallace, Brea Bee, James Russo, Eva Abshire, Adam Ambruso

Genere: Avventura, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 3 settembre 2020

“Balto e Togo – La leggenda” è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival 2020 ed è tratto da una storia vera; è il terzo film basato sull'impresa conosciuta come la Corsa del siero, quando nel 1925 i cani da slitta svolsero un ruolo fondamentale nel salvare la città di Nome, in Alaska. Amicizia, dedizione, tenacia e fedeltà sono i temi su cui si basa il film.

Balto e Togo – La leggenda: la trama

Leonard Seppala è un pescatore norvegese che si trasferisce a Nome per lavorare nelle miniere d'oro. Col passare del tempo diventa un eccellente e stimato muscher, nome dato ai conducenti di mute di cani da slitta che deriva dalla parola inglese di “incitamento” che viene detta agli animali per farli avanzare “mush”.

Leonard è molto legato al suo cane Togo che traina spesso le slitte insieme ad altri cani con lui. Poco dopo conosce Kiana con cui si sposa e da cui ha una figlia Sigrid, che dovrà crescere da solo, senza Kiana che muore poco dopo il parto.

Quando un'epidemia di difterite colpisce la città, isolata a causa di una tempesta di neve che avvolge anche i territori circostanti, Seppala ed altri muscher partono alla volta di Nenana, dove era custodito il potente siero contro la malattia. In prima linea tra i cani da slitta, il siberian husky di Seppala, Togo, diventato poi famoso proprio dopo la così detta Corsa del siero.

Le parole del regista su “Balto e Togo – La leggenda”

“Erano dieci anni che pensavo di fare questo film”, dichiara il regista Brian Presley. “Non c'era nessuno a Hollywood che scommettesse sulla mia idea, ma nel mio cuore sapevo che era una storia che doveva essere raccontata. Ogni altro film o libro sulla Great Serum Run of Nome, raffigura Balto e Gunnar Kassan come gli unici eroi. Facendo delle ricerche ho scoperto invece che un cane da slitta di nome Togo e il suo proprietario Leonhard Seppala avevano in in realtà macinato più chilometri di tutti ed erano i veri salvatori della popolazione di Nome. Le loro storie meritavano di essere raccontate, quindi ho deciso descrivere il copione usando il punto di vista di Seppala. Quando ho iniziato a fare ricerche sull'argomento, sono andato in Alaska e ho trascorso 8 giorni a meno 25 gradi, partecipando a una spedizione di slitte trainate da cani lungo il Mare di Bering. In questo modo, ho potuto comprendere appieno la forza e il coraggio necessari per vivere in condizioni così difficili.

Il messaggio di questo film è che dal vero altruismo e dalla fede, specialmente nelle condizioni più avverse, può nascere la versione più potente dell'amore”.