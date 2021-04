Di seguito la lista completa dei vincitori dei premi BAFTA 2021

“Nomadland” trionfa ai BAFTA 2021

I premi BAFTA 2021, ribattezzati gli Oscar inglesi, sono ufficialmente alle nostre spalle. Un’edizione anomala quella svoltasi in una deserta Royal Albert Hall se consideriamo tutte le norme anti-covid messe in atto e la triste scomparsa del principe Filippo sullo sfondo. Con gli Oscar 2021 ormai alle porte, i premi inglesi hanno messo in risalto alcuni dei nomi che sono sicuramente in attesa di potenziali vittorie anche alla cerimonia americana.

Le nomination ai BAFTA 2021 sono state particolarmente degne di nota in quanto sono arrivate nel primo anno da quando la British Academy of Film and Television Arts è stata sottoposta a una revisione di 7 mesi con un cambio delle regole di voto. Dopo una scarsa diversità nella lista di attori nominati del 2020, quelli di quest’anno hanno portato invece una ventata d’aria fresca, indice anche di un più ampio cambiamento generale in corso.

“Nomadland” emerge dunque come trascinatore assoluto della cerimonia ricevendo un totale di quattro BAFTA, tra cui miglior film, miglior regista per Chloe Zhao (che ieri ha vinto il miglior regista ai DGA Awards), attrice protagonista per Frances McDormand e fotografia per Joshua James Richards. I film “Promising Young Woman“, “The Father”, “Sound of Metal“, “Soul” e “Ma Rainey’s Black Bottom” hanno portato a casa due BAFTA ciascuno.

Tutti i vincitori dei BAFTA 2021

Miglior film

Nomadland

Miglior film britannico

Promising Young Woman

Miglior film non in lingua inglese

Another Round

Miglior debutto britannico

Remi Weekes (His House)

Miglior documentario

My Octopus Teacher

Miglior film d’animazione

Soul

Miglior regia

Chloé Zhao (Nomadland)

Miglior sceneggiatura originale

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Miglior adattamento

Christopher Hampton, Florian Zeller (The Father)

Miglior attore

Anthony Hopkins (The Father)

Miglior attrice

Frances McDormand (Nomadland)

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Miglior attrice non protagonista

Yuh Jung-Youn (Minari)

Miglior casting

Lucy Pardee (Rocks)

Miglior colonna sonora

Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross (Soul)

Miglior fotografia

Joshua James Richards (Nomadland)

Miglior montaggio

Mikkel E.G. Nielsen (Sound of Metal)

Migliori scenografie

Donald Graham Burt, Jan Pascale (Mank)

Migliori costumi

Ann Roth (Ma Rainey’s Black Bottom)

Miglior trucco e acconciature

Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal (Ma Rainey’s Black Bottom)

Miglior sonoro

Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc (Sound of Metal)

Migliori effetti speciali

Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley (Tenet)

Miglior cortometraggio britannico d’animazione

The Owl and the Pussycat

Miglior cortometraggio britannico

The Present

Premio EE Rising Star (votato dal pubblico)

Rocks

Luca Francesconi

12/04/2021