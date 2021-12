Back To The Outback – Ritorno alla natura (2021)

Back To The Outback - Ritorno alla natura: un film spassoso da vedere in famiglia

"Back To The Outback - Ritorno alla natura" è un film d'animazione colorato e divertente che ha per insoliti protagonisti un simpatico gruppo di animali rinchiusi in un rettilario australiano. Queste creature, letali per l'uomo, vengono esibite in spettacoli quotidiani per impaurire gli spettatori paganti. Stanchi di fare la parte dei 'mostri' e desiderosi di essere apprezzati per ciò che sono, organizzano la 'grande fuga'. Raggiungere gli spazi sterminati dell'Outback australiano è il loro obiettivo. Capeggiati da Maddie, un serpente velenoso buono e docile, che proprio non ci sta a fare la parte del mostro, dovranno superare tante prove, prima di raggiungere la meta. A dar loro filo da torcere il custode Chaz e suo figlio.

Un film che diverte con intelligenza

Il film targato Netflix diverte con garbo ed intelligenza, chiara la sottotraccia narrativa sull'inclusione e l'accettazione del diverso. Ma ancor più interessante in "Back To The Outback - Ritorno alla natura" è il riferimento alle apparenze, che spesso ingannano la percezione che gli altri hanno di noi. Apparenze dietro le quali a volte ci si nasconde, se non addirittura le si costruisce ad arte per dare agli altri un'immagine diversa da quella che realmente ci rappresenta. E' questo un divertente racconto sull'accettazione di se, ad ogni livello, che si sia rettili o esseri umani. Il personaggio di Chaz è forse quello più emblematico, rappresentativo di un'era moderna in cui apparire è più importante che essere. Gettare la maschera e mostrare se stessi è impresa davvero ardua. A volte i primi a non accettare le nostre debolezze siamo proprio noi, e per sfuggire al giudizio altrui, rifuggiamo in un'omologazione che ci rende altro a da ciò che siamo. Tutto in nome di un'accettazione sociale che rende più semplice la nostra esistenza. Il film insegna che la diversità è una ricchezza e che l'unione fa la forza.

Clare Knight e Harry Cripps confezionano un film spassoso, che vanta nella versione originale un cast di voci 'note', tra le quali segnaliamo Guy Pearce, Isla Fisher e Keith Urban. "Back To The Outback - Ritorno alla natura" è un film che consigliamo a tutti, da gustare in relax su un comodo divano.

Maria Grazia Bosu