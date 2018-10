Regia: Magdalena Łazarkiewicz

Cast: Sandra Drzymalska, Agnieszka Warchulska, Mirosław Kropielnicki, Stanisław Cywka, Katarzyna Herman, Tomasz Sobczak

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Polonia 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Back Home" è un film di genere drammatico della regista Magdalena Łazarkiewicz, presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2018.

Back Home: la drammatica storia di una giovane ragazza polacca

La protagonista di "Black Home" è Ula, una ragazza di una piccola città della Polonia, che un giorno viene rapita e portata in una casa di tolleranza in Germania. Fortunatamente riesce a fuggire e torna a casa. Tuttavia, al suo rientro Ula riceve un’accoglienza inaspettata. Oltre al dramma già subito in Germania la giovane è costretta anche a subire il retrivo ostracismo di una comunità chiusa e oscurantista.

Percorrendo l’accidentato itinerario che conduce all’indipendenza, la giovane Ula troverà la propria definizione di se stessa e riuscirà a capire in quali termini instaurare legami con altre persone: affinità, amore, dedizione, fratellanza, autonomia.