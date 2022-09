"Babylon" è un film scritto e diretto dal premio Oscar Damien Chazelle e interpretato da un cast d'eccezione, capeggiato da Brad Pitt e Margot Robbie.

La pellicola racconta una storia di ambizioni e di eccessi illimitati, ripercorrendo l'ascesa e la caduta di diversi personaggi della sfavillante Hollywood, in un'epoca dominata dalla decadenza e dalla depravazione.

Babylon: la trama del film

Nella Hollywood degli anni Venti, nel periodo del passaggio da muto al sonoro, Il giovane attore messicano-americano Manny Torres inizia la sua carriera come assistente.

La lavorazione

Le prime voci sulla realizzazione di "Babylon" risalgono al luglio del 2019, quando fu annunciato che Damien Chazelle avrebbe ambientato il suo successivo lavoro nell'età d'oro di Hollywood. Lionsgate è stata la prima ad acquisire il progetto, con Emma Stone e Brad Pitt nel cast. A novembre, la Paramount Pictures ha acquisito i diritti mondiali della pellicola, sempre con Emma Stone e Brad Pitt nel cast. Pitt ha confermato il suo coinvolgimento nel gennaio 2020, nel ruolo di un personaggio modellato sull'attore e regista John Gilbert. Nel dicembre 2020, Emma Stone è uscita dal progetto a causa di conflitti di programmazione. Nel marzo del 2021 è invece stata confermata la presenza di Margot Robbie.

Le riprese avrebbero dovuto svolgersi in California a metà del 2020, ma sono state posticipate a causa delle restrizioni per il COVID-19 al 1 luglio 2021 per concludersi il 21 ottobre 2021.