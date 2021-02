Ava: un film del genere spassoso-dimenticabile

“Ava” è un film del genere spassoso-dimenticabile. Vi divertirete abbastanza ma alla fine vi sarete dimenticati in primis della storia, trattandosi della solita manfrina dell’assassina di mestiere con retroterra militaresco, che a un certo momento i suoi capi decidono di far fuori. Se a questo vogliamo aggiungerci certi personaggi secondari insulsi e delle risibili sottotrame aventi per tema dipendenze, gioco d’azzardo e tradimenti vari che non hanno alcuna facoltà di poter interessare a chicchessìa, quello che ne esce è irrefutabilmente un polpettone mal cotto di azione e dramma sentimentale, il quale potrà facilmente risultare non poi così digeribile ai più.

I primi 40 minuti sono a ogni buon conto eccitanti, potendo assistere a delle pistolettate in grande stile oltre che a degli acrobatismi godibili; ma poi la narrazione si impantana inesorabilmente, restituendoci un racconto nel quale si avverte meno la forza di intrattenere che quella di tediare.

La rossa è una cannonata

La rossa (Jessica Chastain, che oltre a recitare co-produce) è una cannonata. Sicura di sé e libidinosamente coreografica, si muove furtiva come un felino e ogni volta che appare sullo schermo è un tripudio per gli occhi. Arcigna e vulnerabile al contempo, ne seguiamo interessatamente le gesta, come a voler riporre tutte su di lei le speranze di risoluzione di una pellicola irresoluta.

Come supporto, il fascino ombroso di John Malkovich e la tipica onorevole prestazione di Colin Farrell rischiano di deporre a favore di una visione, per quanto qua e là difficoltosa, ma comunque in un certo qual modo appagante.

Mirko Tommasi