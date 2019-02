Titolo originale: Breakthrough

Regia: Roxann Dawson

Cast: Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Mike Colter, Dennis Haysbert, Sam Trammell, Victor Zinck Jr., Rebecca Staab, Marcel Ruiz, Ali Skovbye, Lisa Durupt, Nancy Sorel, Nikolas Dukic, Kristen Harris, Beverly Ndukwu, Isaac Kragten, Alicia Johnston, Stephanie Czajkowski, Stephanie Sy, Scott Johnson (II), Robin Ruel

Genere: Biografico, colore

Durata: USA, 2019

Produzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 18 luglio 2019

"Atto di fede" è una storia delicata e romantica, che rivela la vera poesia, la purezza dei semplici ed apparentemente insignificanti gesti, che trasformano il mondo e lo elevano a luogo denso di magia ed intimità.

"Atto di fede", film diretto da Roxann Dawson, racconta la storia vera della forza dell'amore di una madre di fronte a un evento tragico ed inaccettabile.

Atto di fede, il coraggio oltre i limiti della scienza

Tratta dal romanzo di Joyce Smith "The impossible: the miracolous story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection", la pellicola ruota attorno alle vicende del quattordicenne John, figlio adottivo di Joyce che, in una mattina d'inverno, cade nel lago ghiacciato di St.Louis, nel Missouri, ed annega.

La rianimazione cardiopolmonare praticata a lungo non porta alcun risultato e dopo 27 minuti di arresto cardiaco le speranze sembrano svanire e il ragazzo viene dichiarato ufficialmente morto.

Morto per i medici, per la scienza, ma non per la madre, che al capezzale del figlio non si rassegna e improvvisamente inizia a pregare ad alta voce.

Un atto di coraggio così disperato spinge chi sta attorno a invocare il miracolo insieme alla madre perchè John possa tornare in vita, contro ogni previsione medica. Attraverso la preghiera e la fede, il cuore del ragazzo ritornerà a battere, inspiegabilmente, dopo essere morto per un'ora.

Il film è distribuito nelle sale italiane da 20th Century Fox Italia.