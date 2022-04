Atlantis: un dramma oscuro, inerte e meraviglioso

"Atlantis", diretto dal regista ucraino Valentyn Vasjanovyč e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, è un dramma oscuro, inerte e meraviglioso. Non una pellicola che offra una visione agevole, certamente, ma anzi, una di quelle che mettono alla prova la buona volontà e finanche, diremmo, la pazienza di ogni spettatore, in ispecie di quello più occasionale; tuttavia un film destinato a restarti dentro anche oltre il suo termine.

Vi si mette in scena, in "Atlantis", un futuro apocalittico seguìto ad una guerra russo-ucraina (e qui i rimandi alla triste e turbolenta attualità risulterebbero fin troppo scontati, oltre che lasciar adito a diverse ipotizzazioni circa le origini del conflitto). Tra lunghi piani-sequenza e silenzi quasi disumani, una fotografia grigioscurale unitamente a dei dialoghi esili e ficcanti, si intrecciano, dunque, le storie di un soldato affetto da disturbo da stress post traumatico e di una giovane donna con la quale il soldato sogna di vivere una vita migliore.

Nessun giudizio, piuttosto un umanitarismo sovra-ideologico pieno di speranza

Per quanto "Atlantis" esibisca uno scenario desolante ed orribilmente deturpato, nel film non è possibile rinvenire, anche a volerlo cercare, alcun giudizio eccessivamente marcato degli eventi che esso racconta; quanto piuttosto un umanitarismo sovra-ideologico pieno di speranza il quale conferisce al film stesso, al termine di una progressione di eventi narrativamente non proprio ben delineata, un umore chiaro, nuovo e fiducioso.

"Atlantis" è, insomma, un lavoro ruvido, disincantato, se non anche provante. Ma può ad ogni modo costituire un'esperienza realmente significativa ai fini di una riflessione sugli orrori e le tragedie che ogni conflitto è destinato a portare irrimediabilmente con sé.

Mirko Tommasi