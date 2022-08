Regia: Romain Gavras

Cast: Dali Benssalah, Alexis Manenti, Anthony Bajon, Karim Lasmi, Radostina Rogliano, Ouassini Embarek, Guy Donald Koukissa, Tarek Haddaji, Mehdi Abdelhakmi, Sami Slimane

Genere: Drammatico

Durata: 97 minuti

Produzione: Francia, 2022

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 23 settembre 2022

"Athena" è un film diretto da Romain Gavras, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022 e distribuita dal 23 settembre in streaming sulla piattaforma Netflix.

Athena: la trama del film

Quando il fratello minore di Abdel muore, ucciso nel corso di un presunto scontro con la polizia, il giovane viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia devastata.

La tensione è sempre più forte mentre lui deve combattere tra il desiderio di vendicare il fratello minore Karim e gli affari criminali di Moktar, suo fratello maggiore.

Quando la situazione precipita, Athena, la loro comunità, diventa una sorta di fortezza sotto assedio, trasformandosi nel luogo di una tragedia per la famiglia e non solo...

Note di regia

La tragedia greca ha sempre ispirato la mia vita e la mia formazione. Mi affascinano il suo significato simbolico, il concetto di unità di tempo e iI modo di trascendere la realtà, e desideravo avvicinarmi il più possibile a questo metodo di narrazione, per tradurlo in immagini e creare un’esperienza cinematografica immersiva.

Athena potrebbe essere ambientato in ogni epoca, del passato o del futuro. Dietro ogni guerra si nasconde infatti una manipolazione, una bugia originale; la storia si ripete, dalla guerra di Troia ai conflitti contemporanei. Ci sono sempre forze nell’ombra che nutrono l’ostilità: sanno che quando il dolore intimo è troppo grande, la violenza acceca il pensiero, e quando la nazione è fragile, è facile spingerla nel baratro.