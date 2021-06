Army of the Dead: un film di zombi cruento e spettacolare

"Army of the Dead", diretto da Zack Snyder ("300" e il più recente "Zack Snyder's Justice League") e con la distribuzione di Netflix, è un film di zombi cruento e spettacolare. Si protrae per un tempo superante significativamente l'umana tolleranza, va detto; ciò nonostante il perfido piacere offerto dal film val bene uno sforzo.

La sceneggiatura non brilla per la sua singolarità, non è tuttavia certo su questo versante che la pellicola si evidenzia; semmai dal lato del saper unificare in modo bizzarro ma funzionante la retorica dei "non morti" con la tensione del cinema di rapina e il dinamismo dei war movies, il tutto assemblato in maniera solida e diremmo quasi solenne.

Il tocco iper-barocco di Snyder

É immediatamente ravvisabile, sin dalle prime sequenze, il tocco iper-barocco di Snyder, potentemente coadiuvato da un'effettistica di ottima presa. Senza bisogno di trame e sottotrame che risultino dopo tutto così fondamentali ai fini di una efficacia filmica rivelantesi comunque in modo inconfutabile, i personaggi sono molto ben tratteggiati e il cast (Dave Bautista su tutti) ne sa mettere in risalto le caratteristiche precipue in maniera attenta e vigorosa.

In definitiva, "Army of the Dead" costituisce senza dubbio un buon lavoro, accurato nella messa in scena, con dei valori produttivi non irrisori e una cifra stilistica netta che lo rendono certamente apprezzabile.

Mirko Tommasi