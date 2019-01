Regia: D.J. Caruso

Cast: n/d

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 31 ottobre 2019

“Are You Afraid of the Dark?”, è un film basato sulla serie televisiva omonima andata in onda sui schermi televisivi americani negli anni 90. Una serie antologica, che segue le vicende di un gruppo di ragazzini appartenenti al “Club di Mezzanotte”, i quali si riunivano ogni settimana intorno al fuoco, in un luogo segreto nei boschi, per raccontarsi storie di paura e di orrore, dove non sempre i vincitori erano i buoni.

Are You Afraid of the Dark?: un racconto horror

La Paramount ha deciso di puntare per la prossima festa di Halloween sull’adattamento cinematografico di una delle serie più amate dai teenager americani negli anni 90, “Are You Afraid of the Dark?”. Questa serie ideata da D.J. MacHale and Ned Kandel è andata in onda dal 1992 al 1996 sul canale video Nickelodeon, per poi ritornarvi con una seconda stagione dal 1999 al 2000 con nuovi autori e nuovi showrunner.

Questo progetto è stato affidato a Gary Dauberman, già sceneggiatore di film come, “IT” diretto da Andy Muschietti co-scritto insieme a Chase Palmer e Cary Fukunaga e di “Annabelle” diretto da John R. Leonetti nel 2014. Lo stesso autore è stato anche produttore esecutivo del film “The Nun - La vocazione del male”, ed è coinvolto come co-sceneggiatore insieme a Jeffrey Jurgensen nel secondo capitolo dedicato al pagliaccio IT in uscita nel 2019.

Come affermato dallo stesso autore, questo nuovo adattamento della serie televisiva avrà una storia totalmente originale ma non mancheranno le qualità più iconiche dell’omonima serie.

In questo film lo sceneggiatore Gary Dauberman avrà anche il ruolo di produttore insieme a Matt Kaplan, il quale già produttore di film come “The Lazarus Effect” nel 2015 e “Prima di domani” nel 2017.