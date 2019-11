Arctic Dogs: una battaglia artica tutta da ridere

"Arctic Dogs" è una commedia d'animazione del 2019 diretta da Aaron Woodley e co-scritta con Dimos Vrysellas. Il film noto anche come "Arctic Justice" o "Polar Squad" nel Regno Unito, è interpretato dalle voci di famosi attori e personaggi come Jeremy Renner, Heidi Klum, James Franco, John Cleese, Omar Sy, Michael Madsen, Laurie Holden, Anjelica Huston e Alec Baldwin.

Jeremy Renner presta la voce al nostro protagonista Swifty, una volpe artica che lavora nell'ufficio postale dell'Arctic Blast Delivery Service, ma che nel cassetto custodisce sogni molto più grandi. Desidera, infatti, fare carriera e diventare un Top Dog, uno dei corrieri husky stellari dell'Artico, che consegnano pacchi trascinando portentose slitte postali.

Per dimostrare a tutti, ma soprattutto a se stesso, di potercela fare, ordina una delle slitte e per provare a consegnare un misterioso pacchetto la cui destinazione risulta essere un luogo segreto. Arrivato all'enigmatica location che si rivela un'oscura fortezza nascosta, si scontra con il malvagio Otto Von Walrus (John Cleese), un macchinoso e malvagio genio che comanda un esercito di piccoli scagnozzi stranamente educati.

Il piano del cattivissimo Otto Von Walrus è quello di perforare la superficie ghiacciata della terra per liberare masse di gas antico, sciogliere l'impenetrabile Artico e diventare il sovrano del mondo.

Per fermare questo sinistro schema, Swifty chiede aiuto ai suoi amici con cui imparerà a far squadra per salvare il mondo: l'orsetto polare nevrotico PB (Alec Baldwin), l'albatro sparuto Lemmy (James Franco), l'ingegnosa volpina Jade Fox (Heidi Klum), le due lontre credulone Leopoldo e Bertha (Omar Sy e di nuovo Heidi Klum) e la sua arrogante capa Magda (Anjelica Huston).