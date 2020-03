Antonio Banderas si unisce al cast di “Uncharted”

Il sito di informazione Variety ha riportato molte novità sulla trasposizione cinematografica di “Uncharted”, tra cui la recente acquisizione di Antonio Banderas all’interno del cast.

Una recente ventata di successo per Antonio Banderas

Banderas, attore veterano del cinema internazionale, si è distinto negli ultimi anni per la sua partecipazione a film acclamati sia dal pubblico che dalla critica, tra i quali si distinguono “Panama Papers” (2019), dove ha recitato a fianco di grandi nomi come Meryl Streep e Gary Oldman, e “La musica del silenzio” (2017), il biopic su Andrea Bocelli.

L’attore ha avuto anche un ruolo importante in “Dolittle” (2020), meno apprezzato nonostante un cast stellare, ma è con “Dolor y Gloria” (2019), di Pedro Almodóvar, che Banderas è arrivato addirittura a ricevere la sua prima nomination agli Oscar nella categoria Miglior Attore.

Si tratta quindi di un periodo d’oro per l’interprete spagnolo tanto amato dalle folle, che con la sua partecipazione a “Uncharted” cementerebbe anche la sua relazione con la Sony, già ricca di collaborazioni come “Desperado” (1995) e “C’era una volta in Messico” (2003).

Le altre new entries del cast

Non si sa ancora quale sarà il ruolo ricoperto da Banderas nella pellicola, ma Variety ha annunciato anche altri nuovi acquisti per il team, tra cui la conferma che effettivamente Ruben Fleischer (“Zombieland – Doppio colpo”, 2019; “Venom”, 2018) ha accettato l’incarico di essere il regista del film, come si era intuito da alcuni pettegolezzi risalenti a gennaio.

Inoltre, altre due interpreti sono state svelate al pubblico: Sophia Ali e Tati Gabrielle. Sophia Ali è famosa soprattutto per i suoi ruoli nell’horror targato Blumhouse “Obbligo o verità” (2018) e la celeberrima serie TV a sfondo medico “Grey’s Anathomy”. Tati Gabrielle, invece, ha conquistato il pubblico più giovane con la sua partecipazione a “Le terrificanti avventure di Sabrina”.

La versione più recente della sceneggiatura di “Uncharted” è stata scritta da Art Marcum e Matt Holloway, mentre il film è prodotto da Charles Roven e Alex Gartner per la Atlas Entertainment, Avi Arad e Ari Arad per la Arad Productions. I produttori esecutivi sono Asad Qizilbash e Carter Swan per la Playstation Productions.

L’uscita al momento è prevista per il 5 marzo 2021.

Gaia Sicolo

03/03/2020