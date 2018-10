Regia: Raul de la Fuente, Damian Nenow

Cast: Akie Kotabe, Wilson Benedito, Ryszard Kapuscinski

Genere: animazione, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Polonia, Spagna, Belgio, Ungheria, Germania

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 31 gennaio 2019

Presentato al Festival di Cannes, "Another Day of Life" è la coraggiosa testimonianza di un giornalista polacco, inviato speciale durante la guerra in Angola del 1975. Un film d'animazione senza peli sulla lingua, che vuole denunciare lo squallore e l’inutilità delle guerre.

Another Day of Life: un progetto d’animazione che si porta dietro una forte denuncia sociale

Ryszard Kapuściński, giornalista polacco, fu inviato nel 1975 in Angola, in occasione di quella tragica guerra civile che era ormai alle porte. Dopo essere stato un infelice testimone della crudeltà umana, Kapuscinski non può fare a meno di ripetersi che tutto questo dolore non può non essere raccontato. "Another Day of Life" realizzato tramite la tecnica dell’animazione, alternata a diverse interviste in liveaction, è per tanto un avvincente lungometraggio, che non potrà fare a meno di coinvolgere e di far riflettere sull’inutilità e sulle strazianti conseguenze della guerra.

Another Day of Life: la stupidità del male

"Make sure they won’t forget us", questo è il motto che ha ispirato il giornalista Kapuscinski quando iniziò la stesura del suo libro, reduce della sua corrispondenza in Angola, e lo stesso spirito ha animato Raul de la Fuente e Damian Nenow quando hanno deciso di raccogliere tutto il materiale in possesso del giornalista, per renderlo un documentario.

"Another Day of Life", presentato al Festival del cinema di Cannes, è un progetto audace e originale, che riconosce l’importanza dell’informazione e della divulgazione, che invita a smettere di girarsi di continuo dall’altra parte di fronte ai problemi del mondo. Ci troviamo quindi davanti ad un documentario che cerca di risvegliare il grande pubblico dall’indifferenza generale.