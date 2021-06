Regia: Leos Carax

Cast: Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg

Genere: Drammatico, Musicale

Durata: 107minuti

Produzione: Francia, USA, Messico, 2021

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 6 luglio 2021

Annette è un film musical del 2021 diretto da Leos Carax, al suo esordio in un film in lingua inglese. La pellicola, con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard, è stata selezionata come film d'apertura del Festival di Cannes 2021.

Annette: la trama

La storia, da un'idea originale dello stesso regista di Holy Motors e degli Amanti del Pont-Neuf, è ambientata in una Los Angeles contemporanea e racconta di due cabarettisti. Adam Driver (candidato all’Oscar per Storia di un matrimonio e BlacKkKlansman) è Henry, uno stand-up comedian dotato di un brutale senso dell'umorismo. Marion Cotillard (premio Oscar per La vie en rose) è Ann, una cantante di fama internazionale. I due vivono a Los Angeles e sono una coppia perfetta: liberi e affascinanti. Ma con la nascita della loro figlia Annette, una bimba con un dono unico ed eccezionale, la loro vita cambia.

Un regalo per gli amanti del cinema

"Annette", l’attesissimo film di Leos Carax che aprirà il Festival di Cannes 2021, uscirà in Italia con I Wonder Pictures che lo distribuirà nelle nostre sale in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

"Annette", definito dal Presidente del festival di Cannes Pierre Lescure «Un evento, come ogni film di Leos Carax, il regalo che gli amanti del cinema e della musica stavano aspettando», è un musical rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks, autori della colonna sonora originale.

Leos Carax, famoso per i suoi film ‘estremi’ (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), torna a dirigere un film, ancora una volta diverso da tutti gli altri e il primo in lingua inglese.