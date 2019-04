Ecco il trailer italiano di “Annabelle 3, terzo capitolo della serie horror dedicata alla terribile bambola assassina, appartenente all’universo di “The Conjuring”.

Annabelle 3: un franchise di successo

Torna a spaventare gli amici del genere la temuta bambola malefica, protagonista del terzo capitolo della serie di successo della New Line Cinema. Questa nuova pellicola vede al suo debutto dietro la macchina da presa Gary Dauberman, già sceneggiatore dei film “Annabelle“, “IT” e “The Nun – La vocazione del male” e in veste di produttore Peter Safran (“Aquaman“) – impegnato con la stessa qualifica per i titoli del franchise di “The Conjuring” – e James Wan (“Aquaman”) creatore dell’universo di “The Conjuring”.

Dauberman ha realizzato anche la sceneggiatura del film da una storia di Dauberman e Wan, mentre i produttori esecutivi sono Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Michelle Morrissey e Judson Scott.

Nella squadra di realizzazione figurano inoltre Michael Burgess (l’imminente “La Llorona – Le lacrime del male“) come direttore della fotografia, Jennifer Spence (“Annabelle: Creation“, “The Nun – La vocazione del male”) come scenografa, Kirk Morri (“Aquaman”) al montaggio e Leah Butler (“Annabelle: Creation”) come costumista.

Le musiche sono di Joseph Bishara (già attivo per i film “The Conjuring”).

Annabelle 3: la storia

I demonologi Ed e Lorraine Warren per evitare che Annabelle continui a mietere vittime e seminare il caos, decidono di portare l’infernale oggetto nella stanza chiusa a chiave dei manufatti, all’interno della loro casa. La bambola è al sicuro dietro un vetro consacrato e benedetto da un sacerdote.

Nonostante ciò le cose non vanno per il verso giusto: il potere di Annabelle è tale da risvegliare tutti gli spiriti maligni presenti nello stesso luogo in cui si trova lei, per colpire un nuovo bersaglio: Judy, la bambina di dieci anni figlia dei Warren, e le sue amiche.

Nel casti di “Annabelle 3” figura nel ruolo di Judy, McKenna Grace, interprete di “The Haunting of Hill House” in TV, “Gifted– Il dono del talento“, “Captain Marvel“; in quello della sua baby sitter, Madison Iseman (“Jumanji: Benvenuti nella giungla“, “Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween“); nei panni dell’amica Daniela, Katie Sarife (“Youth and Consequences” e “Supernatural” in TV) ; mentre Ed e Lorraine Warren sono nuovamente interpretati da Patrick Wilson (“Aquaman”, e i film di ” The Conjuring” e “Insidious”) e Vera Farmiga (i film di “The Conjuring”, l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters“, “Bates Motel” in TV).

Il film uscirà nelle sale italiane e in IMAX il 4 luglio 2019, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Annabelle 3: il trailer italiano