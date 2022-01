Pur avendo interpretato uno dei personaggi chiave nella trilogia "Il Signore degli Anelli", Andy Serkis non ha vissuto il 'disagio' di essere importunato per strada dai fan. I ruoli che ho hanno reso celebre - il Gollum, King Kong e Caesar - sono stati infatti realizzati con recitazione in motion capture, animazione e lavoro vocale di personaggi creati dal computer, rendendolo totalmente irriconoscibile.

Andy Serkis e la magia del grande cinema

(Ruislip, 20 aprile 1964)

Andrew Serkis nasce il 20 aprile del 1964 dall'unione di un ginecologo di origini armene e di un'insegnante d'inglese. Si forma presso la St. Benedict's School di Ealing, studia arti visive alla Lancaster University e diviene un membro del County College. La sua carriera artistica inizia con la radio e, successivamente, trova lavoro presso il Nuffield Studio.

La passione di Serkis per il teatro emerge nell'ultimo periodo dell'università: interpreta "Gotcha", di Barrie Keeffe e si dedica all'adattamento della graphic novel "The tinpot foreign general and the old iron woman" di Raymond Briggs.

La sua carriera teatrale va avanti anche dopo la laurea, quando si trasferisce a Londra e recita in opere di Brecht e Shakespeare. Intanto nei primi anni Novanta si avvicina alla televisione: partecipa a un episodio di "The Darling Buds of May" (1992) per poi lavorare alcuni anni dopo nel film tv "Oliver Twist", in cui veste i panni di Bill Sikes.

Il nuovo millennio e il successo

Il grande successo arriva per Andy Serkis grazie a Peter Jackson e alla trilogia "Il Signore degli Anelli". Nel 2001 interpreta il Gollum nella prima pellicola "La compagnia dell'anello", ma è nel 2002 - anno del suo matrimonio con l'attrice Lorraine Ashbourne - che il suo ruolo nel secondo capitolo "Il Signore degli Anelli - Le due Torri" si fa più importante, tanto da fargli ottenere un MTV Movie Award per la migliore performance virtuale.

Sempre nel 2002 è nel cast di "Deathwatch - La trincea del male" di Michael J. Bassett, "The Escapist" di Gillies MacKinnon, e "24 Hour Party People" di Michael Winterbottom.

Nel 2003 torna ad essere Smeagol/Gollum ne "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re" e lavora in "Standing Room Only" di Deborra-Lee Furness.

Nel 2004 lo troviamo in due titoli: "Blessed - Il seme del male" di Simon Fellows e "30 anni in un secondo" di Gary Winick.

Peter Jackson lo dirige nuovamente in "King Kong" (2005), per il quale indossa la stessa tuta dotata di sensori per i movimenti, usata nella trilogia de "Il Signore degli Anelli", e interpreta anche il cuoco Lumpy.

Nel 2006 Andy Serkis è l'assistente di Nikola Tesla in "The Prestige" di Christopher Nolan con protagonisti Hugh Jackman e Christian Bale, mentre nel 2008 lo troviamo in "Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro".

Intanto, ancora nel 2006, per l'interpretazione del serial killer Ian Brady nel film tv "Longford" ottiene una nomination ai Golden Globe.

Doppiatore, attore e...

Nel 2010 Andy Serkis si dedica al doppiaggio con "Enslaved: Odyssey to the West" e recita per John Landis in "Burke & Here - Ladri di cadaveri". Lo stesso anno riceve una nomination ai BAFTA grazie al biopic "Sex & Drugs & Rock & Rotolo", dove è il musicista new wave e punk rock Ian Dury. Nel 2011 è Steven Spielberg a dirigerlo in "Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno", oltre a calarsi nel ruolo di Cesare ne "L'alba del pianeta delle scimmie" di Rupert Wyatt, reboot della serie cinematografica omonima.

Il 2011 è per Andy Serkis un anno molto importante: l'artista fonda insieme al produttore Jonathan Cavendish lo studio creativo digitale The Imaginarium Studios, per la creazione di personaggi digitali con la tecnologia della Performance Capture, in cui Andy Serkis nel tempo si è specializzato.

Nel corso del tempo l'interprete ritrova alcuni dei personaggi che lo hanno reso celebre: Gollum grazie a "lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" (2012) di Peter Jackson, e Cesare in "Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie" (2014) e in "The War - Il pianeta delle scimmie" (2017) entrambi di Matt Reeves.

Tra recitazione e regia

Con la trilogia de "Lo Hobbit" Andy Serkis ha la possibilità di mettersi alla prova come regista di seconda unità, mentre per "Godzilla" (2014) di Gareth Edwars è consulente per il motion capture.

Nel 2014 l'interprete entra nel cast di "Star Wars Episodio VII".

Nel 2017 l'attore esordisce alla regia con "Ogni tuo respiro" interpretato da Andrew Garfield, per poi ripetere l'esperienza nel 2018 con "Mowgli - Il figlio della giungla" e nel 2021 con l'apprezzato "Venom - La furia di Carnage".

Nel 2020, Serkis, in virtù del suo grande successo, riceve il BAFTA Award per l'enorme contributo al cinema britannico, mentre nel 2021 ottiene un Daytime Emmy Award per la mini serie TV "Lettere al re".

Daniele Romeo