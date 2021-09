Dopo il successo di “Sul più bello” la macchina produttiva si è rimessa al lavoro per realizzare quello che sarà un sequel diviso in due parti, che ci catapulterà nuovamente nella vita di Marta, nella sua malattia, nel suo affrontare la vita con leggerezza, nonostante i drammi che la costellano.

Ritroviamo i nostri protagonisti esattamente un anno dopo le vicende conclusive del primo film, e tante cose sono cambiate, la più importante riguarda il rapporto tra Marta e Arturo, già giunto al capolinea. Nonostante il desiderio di voler rimanere da sola per un pò, l’incontro con Gabriele farà cambiare idea alla ragazza, che si butterà a capofitto in una nuova esperienza, nonostante la malattia non sia in remissione, e il trapianto sembra ancora una lontana possibilità.

Squadra vincente si cambia, almeno un pò!

La regia cambia mano, al posto di Alice Filippi abbiamo Claudio Norza, che imprime al girato una maggiore autorevolezza, forte di una sceneggiatura di maggiore sostanza. Roberto Proia, autore del soggetto, ha elaborato lo script assieme a Michela Straniero, come per “Sul più bello”. Stavolta però hanno elaborato un racconto più complesso, in cui vengono coinvolti in maniera maggiore gli altri protagonisti della storia, riuscendo così a veicolare un maggior numero di temi.

La malattia di Marta rimane sempre al centro dell’azione, in questa che vuole a tutti gli effetti essere una favola moderna, che punta ad un pubblico di giovanissimi, che tanto ha apprezzato il primo capitolo di questo dramedy. Attorno al tema principale se ne declinano altri, il bullismo, il culto dell’apparire, l’omologazione e la timidezza del diverso, la dittatura dei social, le molestie al lavoro, tutto ovviamente con leggerezza e brio. Non mancano divertimento e relax in un film dal finale sospeso, nell’attesa dell’ultimo capitolo di questa che si è impensabilmente trasformata in una trilogia.

Un set condiviso da giovani attori

Ad affiancare Ludovica Francesconi, che riveste i panni di Marta, troviamo ancora Gaja Masciale nei panni di Federica e Jozef Giura in quelli di Jacopo. In “Ancora più bello” i due amici della protagonista rivestono ruoli più centrali, che ampliano il respiro narrativo. Gabriele ha temperamento e fattezze di Giancarlo Commare. Non manca il ‘bello e impossibile’, Tommaso, che ha sguardo e muscoli di Giuseppe Futia. La musica anche in questo capitolo ha un ruolo importante, ed è frutto della creatività di Enrico Gabrielli. Torino poi è una location deliziosa.

Maria Grazia Bosu