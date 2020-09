Titolo originale: Les Dames

Regia: Stéphanie Chaut, Véronique Reymond

Cast: n/d

Genere: Documentario, colore

Durata: 81 minuti

Produzione: Svizzera, 2018

Distribuzione: Oval Media

Data di uscita: 26 novembre 2020

"Ancora donne" è un documentario diretto dalle registe svizzere Stéphanie Chuat e Véronique Reymond e prodotto da Climage. In Svizzera, il film ha goduto di uno straordinario successo di sala e di pubblico, superando nell'autunno del 2019 i 40.000 spettatori. È stato selezionato al festival Visions du Réel e dal Festival multilingue di Locarno, nella sezione Panorama Suisse. Inoltre, ha ricevuto la nomination come miglior documentario al Swiss Film Award (2019).

Ancora donne: la tenacia di cinque donne pensionate

Hanno avuto mariti, figli, un lavoro. E adesso? Cinque donne sessantenni affrontano tenacemente la paura, tipica della loro età, di non avere più tempo né opportunità. Lasciandosi la vita passata alle spalle, si avviano con coraggio verso quella futura: c’è chi riempie le giornate di occupazioni, chi si impegna per metabolizzare un lutto e chi trova rifugio nell’amenità della natura. Single, vedove o divorziate, le protagoniste non si arrendono alla solitudine e non smettono di credere nel vero amore. Non è mai troppo tardi per sognare.

Ancora donne: le registe

Prima della passione per il teatro, le due registe Stéphanie Chuat e Véronique Reymond hanno condiviso il banco di scuola. Conosciutesi all'età di dieci anni, non si separeranno più: dapprima intraprendono insieme una formazione come attrici, calcando il palco con diverse compagnie teatrali, dopodiché scrivono insieme una dozzina di spettacoli per il teatro. Si ricordino, fra gli altri, "Et la vie continue, Jeux d’enfants e Lignes de Faille", tratto dal romanzo di Nancy Huston. Si avvicinano al mondo del cinema proponendo delle sequenze video all'interno dei loro spettacoli e subito se ne appassionano. Seguono quattro cortometraggi, il più famoso dei quali, “Berlin Backstage”, è stato nominato al Berlin Today Awards. Nel 2005, creano il loro primo lungometraggio documentario, "Gymnase du soir, petiter histoires et grandes etudes", e, nel 2009, il documentario "Buffo, Buten & Howard".

Nel 2010, si ha il loro esordio al cinema, con il lungometraggio "La Petite Chambre", prodotto da Ruth Waldburger. Al Concorso Internazionale del Festival Locarno, nell'estate 2010, il film ottiene numerosi premi e riconoscimenti. L’anno seguente, rappresenta la Svizzera agli Oscar nella categoria miglior film in lingua straniera e vince i Quartz come miglior sceneggiatura e miglior film al Prix su Cinéma Suisse 2011. Nel 2014, le due giovani registe losanessi scrivono a realizzano "À livre ouvert", una serie di sei puntate con Isabelle Gélinas et François Morel. Nel 2019, dopo il successo di "Ancora donne", il duo sviluppa una nuova serie, intitolata "Toxic", e crea il lungometraggio "Schwesterlein – Petitu soeur", presentato in concorso all’ultima Berlinale.