Regia: David Verbeek

Cast: Lucia (I), Chen-Hung Chung, David Verbeek, Klara Mucci, Lisa Lu

Genere: drammatico, colore

Durata: 1oo minuti

Produzione: Taiwan, Paesi Bassi, Croazia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Il cineasta David Verbeek firma la pellicola drammatica "An Impossibly Small Object", una lettura emozionante della peculiare vita di un fotografo.

An Impossibly Small Object: un film raccontato tramite la fotografia

"An Impossibly Small Object" inizia con il racconto di una notte apparentemente qualsiasi in cui un fotografo di origine olandese scatta una foto a una bambina che gioca con l'aquilone in un parcheggio di Taipei, la caotica capitale di Taiwan.

Quel semplice scatto, ci porta all'interno della storia personale di questa dolce piccola di otto anni che sta attraversando un momento molto delicato ovvero la perdita del suo migliore amico, un ragazzino di famiglia benestante in procinto di trasferirsi in America.

Il fotografo, una volta ritornato nel suo paese, l'Olanda, si ritrova immerso nella sua abituale solitudine, ma qualcosa sta per cambiare. La foto della bambina di Taipei gli riporta alla mente tanti ricordi, in particolare quelli legati alla sua infanzia quando ancora sentiva di avere un posto nel mondo.

"An Impossibly Small Object" è presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema 2018.