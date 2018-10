Regia: Hu Bo

Cast: Yu Zhang, Yuchang Peng, Uvin Wang

Genere: Drammatico

Durata: 230 minuti

Produzione: Cina, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"An Elephant Sitting Still" è un film drammatico diretto dal regista Hu Bo, ambientato nel nord della Cina. La pellicola è stata presentata nella Sezione Ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

An Elephant Sitting Still: la storia del mitico elefante che passa le sue giornate seduto indifferente al mondo

"An Elephant Sitting Still" è ambientato in una cittadina nel nord della Cina e racconta la storia del sedicenne Wei Bu, il quale per proteggere un suo amico, spinge il bullo della scuola dalle scale mandandolo in ospedale. Temendo le conseguenze di questo gesto, Wei si da alla fuga a lui si uniscono altre due persone: il vicino di casa di nome Wang Jin, un sessantenne senza più legami, e una compagna di classe Huang Ling, tormentata da una relazione sessuale che ha con il direttore della sua scuola.

Durante la loro fuga, i tre compagni di viaggio, decidono di salire a bordo di un autobus diretto a Manzhouli, in Manciuria, dove si trova un mitico elefante che passa il tempo semplicemente seduto, inerte, indifferente al mondo.