Ambulance (2022)

Regia: Michael Bay

Cast: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II, Moses Ingram, Garret Dillahunt, A. Martinez, Keir O'Donnell

Genere Azione, Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: n/d

"Ambulance" di Michael Bay è il remake di un film danese del 2005, "Ambulancen", prodotto da Nordisk Film Productions e diretto da Laurits Munch-Petersen. L'action movie ha come protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Il film sarà distribuito in Italia da Universal Pictures.

Ambulance: la trama e il cast

E' la storia di un veterano appena tornato dall'Afghanistan che si lascia convincere dal fratello a fare un colpo facile facile. Ma facile una rapina ad una banca non lo è mai, infatti qualcosa va storto e i due fratelli si trovano costretti alla fuga. La situazione è pesante, e i due fratelli non si rendono conto che sull'ambulanza rubata per scappare vi è una donna in condizioni critiche. La tensione va crescendo, riaprendo vecchie ferite che i due non erano mai riusciti a ricucire. Così, oltre a dover fronteggiare la Polizia che li insegue, i due dovranno fare i conti con le loro tensioni personali.

Come su detto a dare un volto ai due fratelli ci sono Jake Gyllenhaal ("Spider-Man: Far From Home") e Yahya Abdul-Mateen II ("Aquaman"), nel cast ci sono anche Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram.

La produzione

"Ambulance" è un film non solo diretto, ma anche prodotto da Michael Bay assieme a Bradley J. Fischer, ("Zodiac", "Shutter Island") per la New Republic Pictures, James Vanderbilt ("Zodiac") e William Sherak ("Ready or Not") per Project X e il candidato all’Oscar Ian Bryce ("Transformers" franchise, "Saving Private Ryan"). Los Angeles incornicerà le vicende, le riprese sono durate tre mesi, dall'11 gennaio 2021 al 18 marzo dello stesso anno.