Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a giugno 2021

Tante le novità seriali in uscita su Amazon Prime Video a giugno 2021, il crime drama “Dom” apre le danze, seguito da “Clarkson’s Farm”, la seconda edizione di “Celebrity Hunted”, la serie antologica “Solos” e l’ultima stagione di “Bosch”, tratto dal bestseller di Michael Connely.

Il 4 giugno su Amazon Prime Video arriva “Dom”

“Dom” è una serie crime brasiliana, in otto episodi, ispirata alla storia vera di un padre e un figlio divisi da etica e guerra alla droga. Vite agli antipodi, costellate da scelte in cui il confine tra bene e male, giusto e sbagliato diviene via via più labile. Pedro Dom è un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro, avvicinatosi sin dall’adolescenza al mondo della cocaina, diventandone presto dipendente. Il giovane si fa strada tra le gang di Rio, diventando presto un leader, le cui scorribande riempiono i giornali della città. Il padre Vitor Dantas ha fatto scelte di vita completamente diverse, avendo intrapreso una carriera nei servizi segreti. La serie porta sullo schermo questo dualismo, vite parallele che sembrano non avere niente in comune.

L’11 giugno viene rilasciata “Clarkson’s Farm” e il 18 è la volta di “Celebrity Hunted” due real-life, decisamente differenti

“Clarkson’s Farm” sarà in streaming su Amazon Prime Video dall’11 giugno, e ci porta a casa del giornalista giramondo Jeremy Clarkson, che si guadagna da vivere correndo in macchina, dalla quale urla commenti non sempre credibili. Il presentatore ha acquistato una fattoria di mille acri, convinto di poterla gestire come si deve, nonostante non abbia nessuna esperienza a riguardo. La nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un anno della vita in fattoria di quest’improbabile contadino e del suo staff, che deve vedersela con un clima inusuale per la Gran Bretagna, animali poco disciplinati, raccolti che lasciano a desiderare e, come se non bastasse la pandemia! Ne verrà fuori un prodotto esilarante prodotto di evasione che affascinerà lo spettatore.

Di altro tenore “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” rilasciato dal 18 giugno, serie in cui un gruppo di celebrity che, con poche risorse, devono darsi alla fuga per 14 giorni, tenendo l’anonimato. Le avventure della seconda stagione hanno per protagonisti l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

In streaming dal 25 giugno “Solos” e “Bosch” su Amazon Prime Video

“Solos” è una serie antologica in sette episodi con un grande cast, tra cui spiccano i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren. La serie propone storie uniche incentrate su singoli personaggi, riflettendo sui legami umani, sulle esperienze interpersonali, su come le cose siano diverse a seconda di chi le osserva o le vive. La settima e ultima stagione di “Bosh”, tratta da “The Burning Room”, un bestseller di Michael Connely ispirato ad un incendio doloso realmente accaduto ci riporta nel mondo del detective interpretato da Titus Welliver. Una bambina di 10 anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia il tutto per tutto nella speranza di catturare l’assassino, ma fino a dove potrà spingersi? Il caso è più grande di quanto inizialmente possa sembrare, con implicazioni politiche e loschi affari sottotraccia, non sarà semplice per l’uomo assicurare i colpevoli alla giustizia non oltrepassando la linea del lecito.

