“Deep Water” con Ben Affleck e Ana de Arms su Prime Video

Dopo pochi giorni dalla rimozione del film diretto da Adrian Lyne, da parte di Disney, la pellicola “Deep Water” con Ben Affleck e Ana de Arms da arriverà su Prime Video

Deep Water, il thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Arms ha una nuova distribuzione su Prime Video

Secondo quanto riportato da Deadline il thriller erotico Deep Water uscirà negli Stati Uniti in streaming su Hulu, mentre Amazon si occuperà della distribuzione internazionale. Sebbene la pellicola con Ben Affleck e Ana de Armas, arriverà sugli schermi il 14 gennaio 2022, le piattaforme di streaming devono ancora rilasciare la data di debutto del film.

Lyne non è estranea alla creazione di thriller di successo a sfondo sessuale. Il regista ha ricevuto una nomination agli Oscar del 1988 come Miglior Regista per il suo lavoro nell’innovativo thriller della Paramount, “Attrazione fatale”, con Glenn Close e Michael Douglas . Oltre a portare a casa la nomination all’Oscar, il film ha anche guadagnato oltre $ 320 milioni a livello globale. Deep Water segnerà il primo ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo il thriller erotico del 2002 “Unfaithful”, con Richard Gere e Diane Lane.

“Deep Water”, che prende la sua storia dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, racconta la storia di Vic, interpretato da Ben Affleck, e Melinda Van Allen interpretata da Ana de Armas. La coppia è legata da un matrimonio tossico che li rende entrambi infelici ma nessuno dei due è disposto a divorziare. Decidono quindi di provare una relazione aperta, frequentando altre persone al di fuori del matrimonio. Tuttavia, le cose vanno rapidamente a rotoli poiché i loro partner occasionali finiranno per morire in circostanze misteriose.

Nel cast anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Jacob Elordi, Finn Wittrock, Kristen Connolly e Jade Fernandez. Zach Helm e Sam Levinson.

Michela De Paolis

14/12/2021