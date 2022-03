Outer Range: trailer e immagini della serie con Josh Brolin

Prime Video ha rilasciato un trailer della serie “Outer Range” in cui Josh Brolin interpreta un cowboy alle prese con un mistero soprannaturale.

Outer Range: il western si tinge di tinte soprannaturali

“Outer Range” è una serie thriller western, in cui Josh Brolin è un cowboy ossessionato dalla misteriosa scomparsa di sua nuora.

Il trailer inizia con una cena in famiglia, in cui Royal Abbott (Brolin) recita una preghiera prima di cena. L’uomo, pur ringraziando Dio, mette in discussione le intenzioni e la volontà del Creatore in merito al vuoto causato dalla scomparsa di Rebecca. Josh Brolin, già dal trailer, mostra un’interpretazione ottima, lasciando intendere la rabbia e il dolore della famiglia Abbot.

Possiamo inoltre vedere misteriosi simboli scolpiti nelle pietre in mezzo alla natura selvaggia e dei militari che arrivano nella fattoria Abbott, e che lasciano intendere che il mistero soprannaturale potrebbe avere a che fare con la sicurezza nazionale. Non manca la bellezza del selvaggio West, con immense pianure e cavalli che cavalcano controvento.

“Outer Range” è una serie creata da Brian Watkins, drammaturgo teatrale alla prima esperienza in questo campo. Watkins è anche produttore esecutivo della sua serie di debutto insieme alla società di produzione di Brad Pitt, Plan B.

Il cast di “Outer Range” comprende anche Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.

“Outer Range” sarà disponibile su Prime Video dal 15 aprile.

Ecco il trailer

La sinossi del film

In “Outer Range” Royal Abbott (Josh Brolin) è un allevatore in lotta per la sua terra e la sua famiglia, che scopre un mistero insondabile ai margini della landa selvaggia del Wyoming.

All’inizio della serie, gli Abbott stanno affrontando la scomparsa della nuora Rebecca. Una morte prematura nella comunità innesca una catena di eventi pieni di tensione e problemi apparentemente legati al suolo di una piccola città. Rivelazioni selvagge si svolgono mentre Royal combatte per proteggere la sua famiglia; attraverso i suoi occhi,

Roberta Rosella

10/03/2022