Amazon Prime Video: i film in uscita a luglio 2021

Nonostante il mese di luglio sia un mese vacanziero, Amazon Prime Video propone comunque interessanti novità per il suo pubblico, che potrà spaziare dalla commedia all’action, all’horror.

Ad iniziare il mese “La guerra di domani” e “A cena col lupo”, un film di fantascienza il primo un horror-comedy il secondo

Il 2 luglio 2021 verrà rilasciato su Amazon Prime Video l’atteso film di fantascienza con protagonista Chris Pratt dal titolo “The Tomorrow War” (“La guerra di domani”), in esclusiva mondiale, ecco la sinossi ufficiale:

In “The Tomorrow War”, il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Sempre il 2 luglio farà il suo ingresso su Amazon Prime Video “A cena col lupo – Werewolves Within”, una sorta di commedia horror ambientata nella cittadina di Beaverfield, i cui abitanti, bloccati in casa da una tempesta di neve, valutano la proposta di un gasdotto che dovrebbe attraversare il territorio. Nel frattempo una misteriosa creatura semina il panico nella comunità. Saranno una guardia forestale ed un’impiegata delle poste a tenere i nervi saldi nel tentativo di sedare l’ondata di panico.

Il 9 luglio aria di casa nostra: arriva “Blackout Love”, la commedia non romantica firmata da Francesca Marino

Francesca Marino, Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi sono i protagonisti della commedia ‘non romantica’ “Blackout Love”, diretta dalla stessa Francesca Marino. Il film segue le vicende di Valeria, una donna autonoma e indipendente, allenatrice di una squadra femminile di pallavolo. Colleziona una storia dietro l’altra, senza mai lasciarsi coinvolgere, e insegna alle sue ragazze anche come comportarsi in amore. La vita di Valeria subisce uno scossone quando riappare dal passato Marco, l’unico uomo col quale abbia abbassato le difese, che puntualmente l’ha fatta soffrire. Il desiderio di vendetta diventa incontenibile, ma realizzarlo non sarà un’impresa facile.

Su Amazon Prime Video arriva a fine mese “Jolt”, l’action con Kate Beckinsale e Bobby Cannavale

L’action – comedy “Jolt”, diretto da Tanya Wexler e sceneggiato da Scott Wascha, sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 23 luglio, ecco la sinossi ufficiale:

Lindy è una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico che la affligge da tutta la vita, le accade a volte di essere presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo dandosi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsene, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l’assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.

Il film vanta un cast autorevole: Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon e Stanley Tucci, per citare gli interpreti principali.

Maria Grazia Bosu

25/06/2021