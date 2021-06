Amazon Prime Video: i film in arrivo a giugno 2021

Anche Amazon Prime Video, come altre piattaforme, attraversa un periodo complicato, la pandemia ci ha costretti a casa per tanto tempo, rendendoci più esigenti sui prodotti in streaming. Prime corre ai ripari proponendo per i prossimi mesi un calendario denso di novità. Grande attesa per “The Mauritanian” il film con Jodie Foster che porta sullo schermo le incredibili vicissitudini di Mohamedou Ould Slahi, imprigionato ingiustamente a Guantanamo. Tra i film in esclusiva la commedia “Maschile singolare” e il racconto di fantascienza “Chaos Walking”. Tra le new entry segnaliamo la presenza di due divertenti pellicole interpretate da Totò (“Totò contro il pirata nero” e “Totò e Cleopatra”) e due film del genio del brivido Dario Argento, “L’uccello dalle piume di cristallo” e “Il gatto a nove code”.

The Mauritanian: il kolossal targato Amazon Prime Video arriva in streaming il 3 giugno

Verrà rilasciato il 3 giugno il drammatico Amazon Original “The Mauritanian”, film ispirato al ‘Guantánamo Diary’, l’autobiografia bestseller del New York Times in cui Mohamedou Ould Slahi racconta le sue vicissitudini: l’uomo, cui presta il volto Tahar Rahim, fu imprigionato per anni a Guantanamo Bay, innocente e senza processo. Il film è una straordinaria storia di sopravvivenza, di umanità, di complotti, giustizia e legge. Il racconto di un uomo che non si mai arreso, una storia edificante di sofferenza e riscatto, con momenti di tenerezza e perché no, divertimento.

Accanto a Tahar Rahim (“The Looming Tower”, “Il Profeta”) il premio Oscar Jodie Foster (“Il silenzio degli innocenti”, “Taxi Driver”), nei panni dell’avvocatessa Nancy Hollander che, assieme alla sua associata Teri Duncan, interpretata da Shailene Woodley (“Divergent”, “The Descendants”), lotterà per fare giustizia e ridonare all’uomo la libertà. Nel cast anche Zachary Levi e un attore del calibro di Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”, “Doctor Strange”, “Star Trek Into Darkness”), che porta sullo schermo un personaggio di spessore, il Tenente Colonnello Stuart Couch, che troverà le prove scioccanti di un complotto di grande portata ai danni del povero Slahi.

Arrivano anche due Amazon Exclusive: “Maschile singolare” e “Chaos Walking”

In streaming dal 4 giugno su Amazon Prime Video “Maschile singolare”, una commedia Amazon Exclusive che ha come protagonista Antonio, da poco tornato single. L’uomo, abbandonato dal marito, perde fiducia in se stesso e mette in discussione ogni sua certezza. Aiutato da una cara amica cerca di risalire la china, trovare casa e un nuovo lavoro, tutte cose che lo aiutano ad acquistare una certa autonomia anche emotiva, fino a quando il cuore batte ancora forte, ed Antonio sembra fare marcia indietro e rinunciare a ciò che ha conquistato. A dividere il set Giancarlo Commare, nei panni di Antonio, Michela Giraud in quelli dell’amica Cristina, Eduardo Valdarnini e Gianmarco Saurino.

L’8 giugno è la volta di un altro film Amazon Exclusive, “Chaos Walking”, una storia di fantascienza che si basa sul romanzo bestseller ‘The Knife of Never Letting Go’ di Patrick Ness. Il film, che vede alla regia Doug Liman (“The Bourne Identity”, “Edge of Tomorrow”), ci porta in un futuro prossimo, in un pianeta dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono sovrastati da una forza che mostra i loro pensieri, The Noise. Al centro delle vicende Viola, una donna che arriva per caso sul pianeta e si trova in un’ovvia situazione di pericolo, e Todd, un uomo che per proteggere la giovane donna sarà costretto a mettere a nudo le emozioni e a scoperchiare un vaso di segreti. Ad interpretare Viola è Daisy Ridley), mentre Todd ha il volto di Tom Holland, del cast fanno parte anche Mads Mikkelsen, David Oyelowo, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter e Cynthia Erivo.

Il 27 giugno arriva in piattaforma “Come Play”

Ancora una novità Amazon Exclusive questo thriller originale scritto e diretto da Jacob Chase, che si è basato sul suo omonimo cortometraggio. “Come Play” è una difficile storia familiare con al centro un bambino autistico, Oliver, incapace di parlare, bullizzato a scuola, con due genitori che non riescono a sostenere il peso emotivo ed economico della situazione. Oliver comunica digitando e disegnando su uno schermo, che pian piano diventa per lui un rifugio, fino a quando un libro per bambini compare sul suo telefono. Man mano che lo legge scopre che il solitario protagonista, alla ricerca di un amico, va materializzandosi pericolosamente, mettendolo a rischio la sua incolumità. Azhy Robertson è il piccolo Oliver, mentre ad interpretare i suoi genitori sono Gillian Jacobs e John Gallagher Jr.

Di seguito l’elenco completo dei film rilasciati a giugno 2021 su Amazon Prime Video:

1 giugno

28 giorni dopo

Giallo Napoletano

Il gatto a nove code

L’uccello dalle piume di cristallo

Il mondo perduto – Jurassic Park

Totò contro il pirata nero

Totò e Cleopatra

King of Thieves

3 giugno

Il piccolo yeti

The Mauritanian

4 giugno

Black Dahlia

Maschile singolare

5 giugno

Una su 13

8 giugno

Chaos Walking

11 giugno

Downtown Abbey

13 giugno

Il grande salto

16 giugno

Lei è troppo per me

18 giugno

Into the Ashes

Minions

19 giugno

21 giugno

25 giugno

Tutti per 1 – 1 per tutti

29 giugno

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore

30 giugno

Codice Genesi

David and Goliath

