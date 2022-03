Regia: Niccolò Celaia, Antonio Usbergo

Celaia, Antonio Usbergo Cast: Edoardo Pesce, Alessandro Roja , Alessandra Mastronardi, Christian De Sica

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia. 2022

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 23 marzo 2022

"Altrimenti ci arrabbiamo”, il film di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, registi noti come gli “YouNuts” ("Sotto il sole di Riccione”), è prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Mattia Guerra, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, in collaborazione con Netflix e con RTI. Il film vede protagonisti Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Christian De Sica.

Non si tratta di un remake dell'omonimo film del ’74 con la regia di Marcello Fondato, ma un doveroso omaggio alla commedia cult interpretata da Bud Spencer e Terence Hill, due attori indimenticabili che hanno reso il genere una pietra miliare della storia del cinema italiano.

La colonna sonora è firmata da Francesco Cerasi e include la reinterpretazione da parte di Federico Zampaglione del celebre brano "Dune Buggy" degli Oliver Onions, oltre a "Dodging Bullets" un brano inedito scritto, interpretato e prodotto da Zampaglione.

Il soggetto è di Paolo Fondato, Francesco Cenni, Manuel Fondato, la sceneggiatura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni, Giuseppe G. Stasi in collaborazione con Andrea Sperandio.

La Colonna Sonora Originale è edita da BMG Rights Management (Italy).

Altrimenti ci arrabbiamo: la trama

Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) cresciuti come fratelli, a causa di un violento litigio, non si frequentano più da tanti anni. Arriva, però, il momento di seppellire l’ascia di guerra per un qualcosa che riuscirà a ricordargli i momenti più belli del passato, unendoli ancora una volta attorno a ciò cui tengono di più.

Sarà lei, proprio lei: la mitica automobile “Dune Buggy”. Dovranno cercare di recuperare la loro “amata Dune” dall'avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza cuore. Tra folli corse, scazzottate memorabili e abbondati pasti a base di birra e salsicce, gli verrà in soccorso la bella e coraggiosa Miriam (Alessandra Mastronardi). Riusciranno i nostri eroi a riportare a casa la loro amata “Dune Buggy”?