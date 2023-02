Altra super ospite per gli Oscar 2023: ecco cosa canterà la super pop star Rihanna per la cerimonia dell’Academy

È iniziato il conto alla rovescia per la cerimonia degli Oscar 2023, che sarà trasmessa in tutto il mondo domenica 12 marzo. Tra i super ospiti dello show ci sarà anche la cantante Rihanna. La pop star canterà la canzone nominata all’Oscar Lift Me Up tratta da Black Panther: Wakanda Forever.

La canzone di Rihanna nominata agli Oscar 2023

Dopo la sua apparizione al Super Bowl, Rihanna si esibirà, quindi, anche alla 95° edizione degli Academy Awards. Si tratta della prima nomination agli Oscar per la cantante. La musica di Lift Me Up è firmata Rihanna, Tems, Ryan Coogler e Ludwig Goransson, mentre i testi sono di Tems e Coogler.

Gli altri componenti la cinquina per la miglior canzone sono This Is A Life di Son Lux, David Byrne e Mitski da Everything Everywhere All at Once, Applause di Diane Warren e Sofia Carson da Tell It like a Woman, Hold My Hand di Lady Gaga da Top Gun: Maverick, Naatu Naatu di Rahul Sipligunj e Kala Bhairava e M.M. Keeravaani da RRR.

La pop star si esibirà sul palco dell’Academy con il pancione. Rihanna ha rivelato, infatti, di essere incinta del secondo figlio dopo l’esibizione al Super Bowl.

La carriera della pop star

Rihanna nella sua carriera ha vinto 9 Grammy Award, ha nel suo palmares 8 album multiplatino e 14 singoli che hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2016, dal titolo Anti. Lo considera “il suo album più brillante” e da allora non ne ha pubblicati altri.

La notte degli Oscar sarà trasmessa il 12 marzo

Glenn Weiss e Ricky Kirshner sono i produttori esecutivi della notte degli Oscar, che sarà presentata da Jimmy Kimmel. Lo show andrà in onda domenica 12 marzo in diretta dal Dolby Theatre su ABC e sarà trasmesso in tutto il mondo.