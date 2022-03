La prestigiosa cerimonia di premiazione dei BAFTA 2022 si è tenuta nella storica location del Royal Albert Hall e, come di consueto, precede l’arrivo degli Oscar previsto per il prossimo 27 marzo. A trionfare in ben cinque categorie (Miglior Colonna Sonora, Miglior Fotografia, Miglior Scenografia, Miglior Effetti Speciali e Miglior Sonoro), è stato il film “Dune”, mentre per le categorie più ambite (Miglior Film e Miglior Regia) “Il potere del cane”, di Jane Campion ha avuto la meglio.

BAFTA 2022: Paolo Sorrentino torna a casa a mani vuote

Nelle categorie per il miglior film straniero e per il miglior casting era stato candidato anche il film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino che, purtroppo, non è riuscito a portare a casa nessun premio.

I premi agli attori protagonisti ai BAFTA 2022 sono andati a Will Smith per “Una famiglia vinvcente – King Richard” e Joanna Scanlan per “After Love” (sconfitta per la splendida Lady Gaga in corsa per “House of Gucci”). I riconoscimenti ai non protagonisti sono andati ad Ariana De Bose per “West Side Story” e a Troy Kotsur per “Coda”.

Il premio per il montaggio è andato all’ultimo Bond con Daniel Craig, “No Time to Die”. Il Miglior Trucco e Parrucco è stato dato a “Gli occhi di Tammy Faye”, mentre per i costumi è stato premiato “Crudelia”. A Lashana Lynch è andato il premio come attrice emergente dato dal pubblico. Sul fronte documentari ha vinto “Summer of Soul”.

La guerra arriva anche sul palco dei BAFTA

La serata di premiazione dei BAFTA 2022, l’evento più celebrato del calendario dell’industria cinematografica britannica è tornato per la sua prima edizione dal vivo dall’inizio della pandemia di COVID-19, e non ha mancato di trattare argomenti scottanti. Primo fra tutti, come c’era d’aspettarselo, la guerra in Ucraina. Una sola voce si è sollevata dal palco, un coro unanime che ha espresso il suo dissenso partendo dal presidente dei Bafta Krishnendu Majumdar, che così ha aperto la cerimonia: “Con i nostri colleghi dell’Accademia cinematografica ucraina, siamo solidali e speriamo in un ritorno alla pace. Siamo estremamente grati ai giornalisti che coprono l’Ucraina, molti dei quali sono membri del Bafta. I nostri pensieri sono con il popolo ucraino e con coloro che sono stati colpiti da altri conflitti nel mondo”.

La guerra non è stato il solo tema affrontato di grande attualità che ha saputo accendere gli animi e le coscienze. Difatti, poco prima dell’inizio della cerimonia, un gruppo di attivisti per il clima è riuscito a calcare il tappeto rosso e ha gridato: “Guarda in alto, basta che fermi il petrolio”, in riferimento al film Netflix “Don’t Look Up”.

Un’edizione impegnativa e piena di sorprese, dunque, che reca il segno del cambiamento in un’epoca dove ancor più di prima i red carpet non si limitano al semplice sfoggio di paillettes o lustrini, ma raccontano una comunità, così com’è anche quella del cinema, che si fa carico delle grandi questioni che segnano la storia dei nostri giorni.

Ecco i vincitori dei BAFTA 2022:

Miglior film

Miglior film britannico

Miglior debutto di uno scrittore, regista o produttore britannico

“After Love” – Aleem Khan (Sceneggiatore/Regista)

“Boiling Point” – James Cummings (Sceneggiatore), Hester Ruoff (Produttore) [scritto anche da Philip Barantini e Prodotto da Bart Ruspoli]

“The Harder They Fall” – Jeymes Samuel (Sceneggiatore/regista) [scritto anche da Boaz Yakin]

“Keyboard Fantasies” – Posy Dixon (Sceneggiatore/Regista), Liv Proctor (Produttore)

“Due Donne”– Rebecca Hall (Sceneggiatore/Regista)

Miglior Film non in lingua inglese

Miglior Documentario

“Jacques Cousteau: Il figlio dell’oceano” – Liz Garbus, Dan Cogan

“Cow” – Andrea Arnold, Kat Mansoor

“Flee” – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

“The Rescue” – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. Van Sandwijk

“Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) “

Miglior Film d’animazione

“Encanto” – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer

“Flee” – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

“Luca” – Enrico Casarosa, Andrea Warren

“I Mitchell contro le Macchine” – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller

Miglior regista

Miglior Sceneggiatura originale

Miglior Sceneggiatura non originale

Miglior Attrice protagonista

Lady Gaga – “House of Gucci”

Alana Haim – “Licorice Pizza”

Emilia Jones – “I segni del cuore”

Renate Reinsve – “La persona peggiore del mondo”

Joanna Scanlan – “After Love”

Tessa Thompson – “Due Donne”

Miglior Attore protagonista

Miglior Attrice non protagonista

Caitríona Balfe – “Belfast”

Jessie Buckley – “La figlia oscura”

Ariana Debose – “West Side Story”

Ann Dowd – “Mass”

Aunjanue Ellis – “Una famiglia vincente – King Richard”

Ruth Negga – “Due Donne”

Miglior Attore non protagonista

Miglior Colonna Sonora

Miglior Cast

Miglior Fotografia

Miglior montaggio

“Belfast” – Úna Ní Dhonghaíle

“Dune” – Joe Walker

“Pizza alla liquirizia” – Andy Jurgensen

“No Time to Die” – Tom Cross, Elliot Graham

“Summer of Soul (o, When the Revolution Could Not Be Televised)” – Joshua L. Pearson

Migliore scenografia

Miglior Costumi

“Cruella”- Jenny Beavan

“Cyrano” – Massimo Cantini Parrini

“Dune” – Robert Morgan, Jacqueline West

“The French Dispatch” – Milena Canonero

“Nightmare Alley” – Luis Sequeira

Miglior trucco e parrucco

“Cruella” – Nadia Stacey, Naomi Donne

“Cyrano” – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller

“Dune” – Amore Larson, Donald Mowat

“Gli occhi di Tammy Faye” – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

“House of Gucci” – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno

Miglior Sonoro

“Dune” – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

“Ultima Notte a Soho” – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan

“No Time to Die” – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor

“A Quiet Place Part II” – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn

“West Side Story” – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom

Effetti Speciali Visivi

“Dune” – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

“Free Guy” – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick

“Ghostbusters: Afterlife” – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro

“The Matrix Resurrections” – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim

“No Time to Die” – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble

Mina Franza

14/03/2022