Titolo originale: Adoration

Regia: Fabrice Du Welz

Cast: Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde, Anaël Snoek, Gwendolyn Gourvenec, Peter Van den Begin, Béatrice Dalle, Laurent Lucas

Genere: Drammatico

Durata: 98 minuti

Produzione: Belgio, Francia, 2019

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 19 maggio 2022

"Adorazione" è un thriller psicologico diretto dal regista belga Fabrice Du Welz, incentrato sul tema dell'amore folle e malato.

Adorazione: la trama

Paul è un ragazzino di dodici anni molto solitario, che vive con la madre infermiera nella clinica psichiatrica dove lei lavora. Quando arriva nell'istituto Gloria, una nuova paziente problematica ma solare, Paul se ne innamora perdutamente, a tal punto da decidere di portarla lontana dal mondo degli adulti, per trovare quel luogo che la giovane chiama “il rifugio della pace”.

Con "Adorazione" Fabrice du Welz esplora le conseguenze di un’ossessione amorosa, occupandosi questa volta di due adolescenti che, in fuga, sperano di realizzare un sogno di libertà. La pellicola pone l’amore come un vero e proprio atto di fede.

I riconoscimenti

"Adorazione" ha ottenuto sei candidature ai premi Magritte 2022, tra cui miglior film e miglior regia per Du Welz, è stato presentato in concorso al Locarno Film Festival, ad Alice nella Città e ha vinto il Tertio Millennio Film Festival. Nel 2021, inoltre, ha ricevuto il premio dal sindacato dei critici francesi come Miglior Film Francese.

La pellicola chiude il capitolo della “Trilogia delle Ardenne”, iniziata con "Calvaire" (2004) e proseguita con "Alleluia" (2014). Tutti e tre film i lavori indagano diverse forme di patologia.