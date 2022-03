Acque profonde: il ritorno del "giallo sexy"

"Acque profonde", il nuovo lavoro del redivivo regista di "9 settimane e ½" e "Proposta indecente" Adrian Lyne, marca il ritorno gradito di una tipologia cinematografica sopravanzata ma in fin dei conti mai dimenticata, c'est-à-dire: il "giallo sexy". Complice anche, è giusto dirlo, un abbinamento attorico mirabile, la pellicola, sebbene non propriamente all'altezza delle succitate, sa creare un missaggio di intrigo ed eccitamento tale da coinvolgere in modo sufficientemente ampio, talvolta annoiando ma comunque abbastanza sporadicamente.

Il film di Lyne è basato sul romanzo omonimo scritto nel 1957 da Patricia Highsmith; e risulta essere opportunamente atmosferico e sceneggiatorialmente ben assemblato, con una componente erotica finemente calibrata, ripreso in modo suggestivo e montato in maniera diremmo quasi ipnotica, nonostante un finale leggermente goffo e brusco non ne consenta una riuscita che si possa definire davvero esemplare.

Affleck stupendamente torvo e accigliato

Il Ben Affleck che il film ci mostra, allora, è stupendamente torvo e accigliato. Lontano ancora una volta dai canoni del "divo", eppure sempre bravissimo, egli offre un'esibizione affilata e perfidamente magnetica. L'interazione con la bella e voluttuosa deuteragonista Ana de Armas è poi sicuramente pregevole, e Lyne sa esattamente come usare la loro avvenenza e chimica sullo schermo affinché vi si possa costruire su un intreccio di eventi delittuosi in grado di repellere, ma tutto sommato anche, e perversamente, di sedurre.

"Acque profonde" è in sintesi, un prodotto semplice e di poche pretese, ma ben realizzato; ma soprattutto esso può costituire, se non la rinascita di un genere, certamente la conferma che film di questo tipo è possibile farli ancor oggi, e con risultati crediamo apprezzabili.

Mirko Tommasi