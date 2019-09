About Endlessness - Recensione: un’opera surreale sulla fragilità dell’essere umano

Il regista svedese Roy Andersson, già premiato nel 2014 con il Leone D’Oro per “Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza”, torna al Festival di Venezia con “About Endlessness”, caratterizzato da una narrazione visionaria, segnata dal pessimismo con un pizzico di ironia messo a caso.

Andersson è uno di quegli autori che non si può certamente definire mainstream. Il suo stile di regia è palesemente ispirato all’arte figurativa, tanto che ogni sua inquadratura sembra un quadro vivente virato nei non colori del grigio. I suoi personaggi sono uomini e donne anziani, ma anche giovani e bambini. Nessuno di loro fa nulla di speciale, eppure a modo loro raccontano la vita nella sua bellezza e crudeltà.

In “About Endlessness” viene mostrata una variegata umanità: si inizia dal prete che soffre di incubi ricorrenti e che si consulta con uno psichiatra, cui confida di aver perso la fede; c’è un uomo della strada che palesa il suo mal di vivere a tutti e non ottiene attenzione da nessuno; e non manca qualche quadretto più leggero, come il papà che porta la figlioletta sotto la pioggia a una festa, o una coppia di amanti che volano avvinghiati in un cielo grigio sopra una città distrutta. Tutti gli attori, dal primo all’ultimo, sono truccati in modo surreale stile Kabuki, e si muovono su scenari completamente privi di colore.

About Endlessness: un tableau vivant di grande classe per un pubblico di nicchia

Non è per tutti la visione cinematografica del regista svedese; eppure, il suo lavoro, se visto con una certa attenzione riesce a far pensare lo spettatore. Si potrebbe definire una “meditazione” per la lentezza della narrazione e la profondità del messaggio che lancia. Roy in conferenza stampa al Lido è apparso come un uomo allegro e quasi ottimista. Si è definito vulnerabile e felice di esserlo. In conclusione, anche se i suoi lavori potrebbero apparire indigesti in realtà sono una riflessione in immagini sull’esistenza stessa.

“About Endlessness” va gustato con calma nel contesto giusto e senza alcun preconcetto magari in una fredda serata invernale davanti al caminetto.

Ivana Faranda