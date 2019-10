Trama

Trailer Regia: Marco Bocci

Cast: Libero de Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova, Lorenza Guerrieri, Fulvia Lorenzetti, Giorgio Colangeli, Giordano De Plano, Federico Tocci, Gabriel Montesi, Massimiliano Rossi, Carlo D’Ursi, Valeria Zazzaretta, Lorenzo Lazzarini

Genere: Drammatico, colore

Durata: 89 minuti

Produzione: Italia, Spagna, 2019

Distribuzione: Altre Storie e Minerva Pictures

Data di uscita: 28 novembre 2019 “A Tor Bella Monaca non piove mai” è la pellicola d’esordio registico di Marco Bocci, che, partendo da suo romanzo omonimo, ne firma anche la sceneggiatura. A Tor Bella Monaca non piove mai: una difficile storia di periferia Il protagonista Mauro è interpretato da Libero De Rienzo, un ragazzo poco più che trentacinquenne nato e cresciuto nel difficile quartiere della periferia romana di Tor Bella Monaca. Distrutto da sporadici lavoretti senza prospettive e dalla totale assenza di un proprio ruolo nella società e spinto anche dalla voglia di riconquistare la sue bella e sensuale ex fidanzata Samantha (interpretata da Antonia Liskova) che lo ha lasciato per un dottore, decide finalmente di affrontare il proprio futuro e iniziare a vivere, lasciandosi coinvolgere da due dei suoi amici nell’incerto tentativo di rapinare la mafia cinese. Così, mentre la famiglia di Mauro cerca in tutti i modi di restare unita e sostenere il fratello Romolo (interpretato da Andrea Sartoretti), ex delinquente pentito che da anni lotta per crearsi una seconda opportunità nella società, una brutta sorpresa sconvolgerà i piani dei nostri tre amici. Fra i protagonisti di “A Tor Bella Monaca non piove mai” troviamo Libero De Rienzo (“Santa Maradona” del 2001 di Marco Ponti, "Smetto quando voglio: Ad honorem” e “Smetto quando voglio: Masterclass”

del 2017 di Sydney Sibilia), Andrea Sartoretti (“A.C.A.B. - All Cops Are Bastards” del 2012 di Stefano Sollima e "Il destino degli uomini" del 2018 di Leonardo Tiberi), Antonia Liskova (“Occhi Chiusi” del 2017 di Giuseppe Petitto e “La banda dei Babbi Natale” del 2010 di Paolo Genovese) e la partecipazione di Giorgio Colangeli.