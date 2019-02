A si Biri (2019)

Regia: Francesco Trudu

Cast: Chiara Fanti, Francesco Porcu, Alverio Cau, Ignazio Deligia, Katia Corda, Max Loche

Genere: Commedia, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Cinemacademy

Data di uscita cinema: 7 febbraio 2019

“A si Biri” è ambientato in un piccolo paesino della Sardegna. La tranquillità del posto viene scombinata dall’arrivo di Leona, una ragazza che decide di abbandonare il suo lavoro da pornostar per fare ritorno al suo paese natio. Nessuno però degli abitanti vuole averci niente a che fare con lei, e cercheranno maldestramente di mandarla via perché viene vista come una persona immorale. Solo Francesco è ben felice di rivederla, visto che per lei ha sempre avuto un debole. Con il tempo si scoprirà che Leona è una ragazza molto generosa e che alla fine tutti hanno qualcosa da nascondere.

A si Biri”: contro il pregiudizio

“A si Biri” è una commedia italiana composta interamente da attori noti nel panorama sardo. Questa pellicola è stata prodotta, scritta e diretta da Francesco Trudu, al suo terzo lungometraggio dopo i film “Il Peccatore” del 2015 e “Panas – La Leggenda” del 2017.

Il film non è solo una commedia divertente, ma alla base vuole essere un messaggio per superare tutti gli ostacoli e i pregiudizi che ogni giorno contagiano tutti noi. Il titolo del film in dialetto sardo vuol dire “arrivederci” inteso come un segno d’augurio, visto che la parola stessa auspica a un rivedersi presto perché si è stati bene in quel posto o con quella persona.

Protagonisti di “A si Biri” sono Francesco Porcu al suo primo lavoro sul grande schermo e Chiara Fanti al suo secondo lungometraggio con il regista sardo.

Questo film come ha spiegato anche Francesco Trudu è stato totalmente finanziato da lui stesso, non avendo ricevuto contributi dal ministero dei beni culturali, dalla Regione Sardegna o dalla Film Commision.