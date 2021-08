A Classic Horror Story: un italo-horror feroce e tagliente

"A Classic Horror Story" è un italo-horror feroce e tagliente. Per quanto non si distanzi poi troppo, per l'appunto, da una storia di orrore classica, la pellicola diretta da Roberto De Feo e Paolo Strippoli ne costituisce pur sempre un esempio ben fatto, esibendo essa oltretutto una sequela di genuini spaventi oltreché dei colpi di scena gustosi, da poter ambire al gradimento da parte del pubblico più avvezzo al genere pauroso.

La configurazione narrativa apparentemente consueta (dei giovani perduti in un bosco che si ritrovano all'improvviso ad aver a che fare con una banda di sbarellati) non mina affatto, dunque, l'efficacia di un lavoro quand'anche non estremamente originale ma comunque godibilmente efferato e debitamente irriverente.

Una bella ansietà continua

A farla da padrone nel film è chiaramente un'ansietà bella e continua che pervade lo schermo a ogni piè sospinto. Sembra debba succedere sempre qualcosa, un qualche evento atroce o anche qualche strana presenza umana o addirittura sovranaturale che faccia capolino sulla scena: in modo tale che non si abbia, noi, sostanzialmente mai voglia di dare un'occhiata nemmeno fugace all'orologio.

Non è vero che il cinema nostrano sappia occuparsi raramente e male di orrore; ove l'audacia si spinga oltre una malcelata riverenza verso i maestri internazionali di genere, lo sforzo può talvolta rivelarsi sorprendentemente lodevole.

Mirko Tommasi