Titolo originale: Le Grand Bain

Regia: Gilles Lellouche

Cast: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoit Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leila Bekhti, Marina Fois, Jonathan Zaccai, Melanie Doutey, Félix Moati, Claire Nadeau, Erika Sainte, Virgile Bramly

Genere: commedia, colore

Durata: n.d

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 20 dicembre 2018

Combattere la depressione attraverso lo sport: un quarantenne infelice cerca di ridare un senso alla propria vita prendendo parte ad una squadra di nuoto sincronizzato.

7 uomini a mollo: una piscina per ritrovare la voglia di vivere

Triste e insoddisfatto il quarantenne Bertrand decide di dare un po’ di movimento alla sua vita iscrivendosi a una squadra di nuoto sincronizzato maschile.

La scelta bizzarra si rivelerà presto la migliore che abbia mai preso: gli allenamenti, tenuti da un’ex stella del nuoto sincronizzato femminile, diventano una valvola di sfogo per tutte le sue frustrazioni e le nuove conoscenze gli permetteranno di riscoprire il valore dell’amicizia che da molti anni aveva dimenticato.

I 7 componenti si scoprono inoltre talentuosi e decidono di inseguire un sogno apparentemente impossibile, ma che cambierà per sempre il loro destino: partecipare ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile.

7 uomini a mollo: una commedia sportiva carica di serotonina

Dalla ex campionessa finita in sedia rotelle in seguito ad un tragico incidente, fino ai sette buffi protagonisti tormentati dalla solitudine, il regista Gilles Lellouche , per la terza volta sui grandi schermi,propone una commedia che non ha paura della fragilità.

I personaggi alle prese con le gioie e i dolori della vita, sono uomini e donne comuni, con i quali gli spettatori non esiteranno ad entrare in empatia, riconoscendo nelle loro vicissitudini un po’ delle proprie. Confessioni personali e la voglia di mettersi in gioco animeranno gli animi dei protagonisti, che attraverso lo sport e l’amicizia riusciranno a dare un senso alla loro vita