Titolo originale: 47 Meters Down - Uncaged

Regia: Johannes Roberts

Cast: Nia Long, Sophie Nélisse, John Corbett, Brec Bassinger, Corinne Foxx

Genere: Avventura, Drammatico, Horror, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 23 gennaio 2020

Con “47 metri - Uncaged” Johannes Roberts porta sul grande schermo il sequel dell’ibrido thriller-horror “47 metri”.

47 metri - Uncaged: nuotare tra gli squali bianchi

“47 metri - Uncaged” si inserisce nell’ormai consolidato e inarrestabile filone horror che ha per tema principale il predatore acquatico oggetto del celeberrimo “Lo squalo”, di Steven Spielberg.

La storia inizia con due sorelle adottive, le giovani Mia e Sasha, due protagoniste completamente diverse dal cast del film precedente. Mia e Sasha infatti sono due adolescenti appena arrivate in una nuova scuola, dove sembrano avere degli screzi. Il padre allora decide di portarle a fare una breve gita in barca ad ammirare gli squali bianchi, sperando che le sorelle possano stringere un legame più forte tra di loro grazie a questa esperienza.

Alla gita finiscono col partecipare anche alcune compagne di scuola di Mia e Sasha, ma quella che era nata come un’allegra giornata al mare insieme si trasforma presto in un terribile incubo ad alta tensione.

47 metri - Uncaged: cast e produzione

L’unico fil rouge a unire i capitoli della saga “47 metri”, tutti diversi per personaggi e premessa, è la regia di Johannes Roberts. Il cineasta è un grande amante del genere horror e tra le sue pellicole figurano anche “The Strangers - Prey at Night” (2018) e “The Other Side of the Door” (2016).

Tra gli interpreti del cast figurano la veterana Nia Long (“The Banker”, 2019); Sophie Nélisse (“1:54”, 2016) nel ruolo di Mia; la debuttante Corinne Foxx come Sasha; John Corbett ("Il mio grosso grasso matrimonio greco 2", 2016) e Brec Bassinger ("The Goldbergs", 2013)

Il film è distribuito sul territorio italiano dalla Adler Entertainment.