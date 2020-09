200 Meters: Ameen Nayfeh presenta a Venezia un’opera prima autobiografica di grande spessore

In un Festival pieno di film sulla Palestina e Israele colpisce al cuore "200 Meters" di Ameen Nayfeh. Il giovanissimo regista racconta la sua stessa vita quotidiana. A causa di un muro distante da casa sua solo 200 metri non è potuto andare neanche al funerale del suo amato nonno, come ha raccontato a Venezia dopo la proiezione del suo film.

Il suo alter ego diventa Mustafa (Ali Suliman) sposato con Salwa (Lama Zreik) e padre di tre bambini. Seppur colto, fa il muratore per sbarcare il lunario. La sua storia è quella di tante persone che devono passare un confine e controlli per poter andare a lavorare e a far visita ai loro cari.

La regia di Nayfeh è molto basica ma non per questo meno efficace. I due protagonisti sono estremamente naturali nella loro recitazione, al pari dei loro bambini Ma siamo solo alla prima parte del film, quella che si potrebbe definire il prologo.

Un tranquillo giorno di follia in Palestina

"200 Meters" si può dividere in due parti. Dopo una partenza easy si entra nel vivo della storia: la corsa in ospedale con un guidatore abusivo che porta la gente in Israele clandestinamente per soldi. Con il padre in pena c’è una variegata umanità. Tra loro un giovane e quella che sembra la sua ragazza tedesca. Lei bionda e con una telecamera in mano spicca in quella macchina carica di arabi.

Il viaggio diventa molto presto un incubo tra posti di blocco e fughe degli autisti che abbandonano i loro passeggeri nel bel mezzo del nulla. E in questo momento, che la ragazza si rivela il deus ex machina della storia. Mustafa comprende che lei parla l’ebraico e non è solo una viaggiatrice ma un’ebrea tedesca alla ricerca della verità.

La narrazione è brillante e piena di colpi di scena che non fanno mai cadere l’attenzione dello spettatore. Il climax sale e la paura dei personaggi diventa tangibile.

L’autore, presente a Venezia con tutto il cast, voleva raccontare senza fronzoli la vita quotidiana di un qualsiasi palestinese. Ci è riuscito perfettamente anche grazie agli interpreti notevoli e alla sceneggiatura molto ben scritta.

“200 Meters” è un film politico sì ma è anche carico di poesia e ironia. Si conclude, infatti, con un balcone pieno di luci colorate che unisce virtualmente Mustafa e sua moglie in una notte di speranza e commozione.

Ivana Faranda