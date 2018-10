Regia: Giorgio Treves

Cast: Roberto Herlitzka

Genere: documentario, colore

Durata: 62 minuti

Produzione: Italia

Distribuzione: Mariposa cinematografica

Data di uscita: 11 ottobre 2018

Presentato Fuori Concorso al Festival del Cinema di Venezia, "1938 - Diversi" è un documentario provocatorio che racconta una pagina di storia amara, che il nostro paese ha dimenticato troppo facilmente: l’antisemitismo e l’emanazione delle leggi razziali.

1938: quando l’uguaglianza, in Italia, morì

Era il 14 luglio 1938 quando Il giornale d’Italia pubblicò un documento destinato a sconvolgere milioni di vite in tutta la penisola: “ Il manifesto della razza”. Bastarono dieci semplici punti per distruggere un’intera minoranza pacifica, che da secoli viveva in Italia, sentendosi italiana prima che ebrea.

Giorgio Treves e la sua famiglia subirono sulla loro pelle le conseguenze di questo tragico declino morale, pertanto il regista non ha paura di raccontare gli infimi meccanismi politici che condussero allo sterminio di milioni di innocenti.

Giorgio Treves non vuole tralasciare neanche un dettaglio del dramma che condannò alla miseria e alla morte centinaia di migliaia di ebrei. Attraverso testimonianze, lettere, filmati inediti, Treves analizza come i potenti italiani abbiano plasmato il pensiero di un’intera nazione, che fu condotta ad individuare il proprio nemico negli ebrei e non negli uomini che l’avrebbero spinta verso una guerra suicida.

1938: un incubo che potrebbe tornare

Uno degli obiettivi principali di Treves, oltre quello di informare, è quello di far riflettere. La mancanza di una coscienza storica e di un’adeguata conoscenza dell’argomento fanno sì che l’Italia non risulti mai totalmente vaccinata contro il razzismo e le drammatiche conseguenze a cui può portare una cultura dell'intolleranza.

L’emanazione delle leggi razziali e le cruente pene che furono inflitte alla minoranza ebraica non dovranno mai cadere nel dimenticatoio, affinché si preservino le generazioni future da nuovi fantasmi innocenti, di cui la nostra storia è ormai troppo infestata.