Regia: Alexandre Espigares

Cast: Virginie Efira, Raphaël Personnaz

Genere: Animazione, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Francia, Lussemburgo, USA, 2018

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 11 ottobre 2018

Zanna Bianca è il protagonista di questa pellicola d'animazione. Il cane lupo è costretto a evitare e sconfiggere tutti gli ostacoli imposti dall'uomo alla natura, perché solo così potrà sopravvivere. Nella regione di Klondike, dopo ormai la mano umana sembra governare, Zanna Bianca riuscirà a trovare un'amorevole famiglia capace di capirlo e dargli affetto.

Zanna Bianca: dal romanzo al grande schermo

Alexandre Espigares (premio Oscar per il Miglior cortometraggio d'animazione nel 2013 con "Mr. Hublot") dirige la regia di "Zanna Bianca", ispirato all'omonimo romanzo di Jack London. Il libro, pubblicato nel 1906, è considerato uno dei maggiori successi di letteratura per ragazzi. Tra il 1973 e il 1994, ci sono state ben 8 trasposizioni cinematografiche (tra le più note, quella di Lucio Fulci).

La sceneggiatura di "Zanna Bianca" è stata curata da Dominique Monfery, Philippe Lioret e Serge Frydman. Inoltre il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Proprio in occasione del festival, il regista si è detto fiero e lieto di essere stato selezionato dalla giuria; in particolare, ha sottolineato che questa selezione ha rappresentato un grande riconoscimento del lavoro svolto da tutto il team della produzione in tre anni per portare a termine questo progetto.