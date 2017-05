Wonder: il primo trailer del film con Julia Roberts e Owen Wilson

La Liongsate ha rilasciato il primo trailer di “Wonder”, film incentrato su un bambino che presenta sul volto delle malformazioni. Dalle prime immagini possiamo capire che si tratta di un film dal forte impatto emotivo.

Wonder: la toccante storia di Auggie

Tratto da una trilogia di romanzi dello scrittore R.J. Palacio, il film racconta la storia di Auggie Pullman, un bambino nato con delle malformazioni facciali e che deve fare i conti con i bulli della sua scuola e con gli sguardi di chi lo vede diverso. Alcuni compagni di scuola, la famiglia e i membri della comunità lo aiuteranno a integrarsi ma per il protagonista non sarà cosa facile.

L’interprete di Auggie Pullman è Jacob Tremblay, giovanissimo attore apprezzato per il suo ruolo in “Room”, film che è valso l’Oscar a Brie Larson, e nell’horror “Shut In”, accanto a Naomi Watts, mentre nei panni dei premurosi genitori, troviamo il premio Oscar Julia Roberts e Owen Wilson.

Nel cast figurano: Daveed Digs nei panni di un insegnante, Sonia Braga come la madre del personaggio di Julia Roberts e Mandy Patinkin in quelli del signor Thusman.

Il dramma è diretto da Stephen Chbosky, regista di “Noi siamo Infinito” e scritto da Steve Conrad (autore della sceneggiatura de “I sogni segreti di Walter Mitty”)

Wonder: guarda l’emozionante trailer

Il film si presenta come una profonda storia sull’accettazione, sulla compassione e sull’importante insegnamento di non giudicare in base all’aspetto fisico. Un’opera dal grande impatto emotivo, come si vede nel trailer ufficiale, resa tale grazie all’intensa interpretazione del trio di attori che, siamo sicuri, emozionerà il grande pubblico.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 19 Novembre, un mese “caldo” per quelle uscite considerate papabili per la corsa agli Oscar.

Guarda il trailer ufficiale di “Wonder” :

Silvia D’Ambrosio

25/05/2017