The last boy on Earth: il trailer dell’horror Sci-fi del regista argentino Onetti

The last boy on Earth è il nuovo film di Nicolas Onetti, uno dei due fratelli italo argentini con la passione per i rimandi al vintage cinematografico. Scopriamo di cosa tratta il suo nuovo prodotto Sci-fi horror.

The last boy on Earth: un nuovo film singolare del regista argentino

Nicolás e Luciano Onetti sono due fratelli argentini, di evidente origine italiana, che nel corso della loro filmografia si sono fatti conoscere nel mondo degli appassionati di cinema di genere per i loro film che omaggiavano, di volta in volta, le loro grandi passioni e i filoni più noti del cinema dell’orrore.

Già fattisi notare con due titoli che omaggiavano il vecchio cinema horror, come nel caso di Abrakadabra che prendeva spunto dai thriller all’italiana degli anni ’70, stavolta però alla regia c’è soltanto uno dei due fratelli, Nicolas e gli echi sembrerebbero pendere verso un certo tipo di Fantascienza del passato, con impennate horror, tra cui sicuramente il primo riferimento ovvio che viene alla mente è il grande capolavoro Blade Runner di Ridley Scott.

Sceneggiato da Camilo Zaffora, The Last Boy on Earth, è una co-produzione tra Argentina e Nuova Zelanda, vede nel cast Camilo Levigne, Raymond E. Lee, Kato “El Kinja” Quiril, Anton Svetic, Ivica “Dragonrage” Pusticki, Emilija Habulin, Karla Zelic, Miran Sabic.

Trailer e trama di The last boy on Earth

Non si sa ancora se e quando lo vedremo anche in Italia, ma al momento possiamo goderci il trailer e sapere qualcosa riguardo alla trama, riportata di seguito:

In un futuro lontano, un ragazzo enigmatico diventa la figura centrale nella ricerca di una nuova speranza. Chi è questo ragazzo? Perché tutti lo stanno cercando? A volte è meglio non conoscere certe risposte.