È disponibile il trailer di “The Boogeyman”, in arrivo nelle sale italiane dal 1° giugno

È finalmente disponibile il nuovo trailer del film The Boogeyman, l’horror-thriller nato dalla mente geniale di Stephen King e dalla casa di produzione 20th Century Studios. Il film arriverà quindi nelle sale italiane a partire dal 1 giugno 2023, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

The Boogeyman è un film diretto da Rob Savage, con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods e Mark Heyman. Da un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods, basato sul racconto di Stephen King. Faranno parte del cast: Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Air – La storia del grande salto), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice – L’uomo nell’ombra) e David Dastmalchian (Lo strangolatore di Boston). Prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. John H. Starke, Emily Morris, Scott Beck, Bryan Woods, Ryan Cunningham, Adam Kolbrenner e Robyn Meisinger sono i produttori esecutivi.

Di seguito la sinossi del film:

“La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.”

Il regista Rob Savage, in occasione del debutto imminente del film, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni:

“The Boogeyman è un classico film dell’orrore sullo stampo di Poltergeist – Demoniache presenze, che incute paura e fa emozionare allo stesso modo. Ricordo vividamente il terrore che ho provato leggendo il racconto di Stephen King da bambino, ed è proprio questa sensazione di paura tipica dell’infanzia che volevo suscitare nel pubblico cinematografico di tutto il mondo. Questo film è stato realizzato in collaborazione con un team creativo di incredibile talento e interpretato in modo meraviglioso e intenso dal nostro fantastico cast. Mi hanno tutti davvero incantato. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo film e non vediamo l’ora di dare a tutti voi un motivo per avere di nuovo paura del buio.”