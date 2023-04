Ecco il trailer ufficiale del nuovo film “Blue Beetle” diretto da Angel Manuel Soto

Dalla Warner Bros. Pictures arriva “Blue Beetle”, il film che segna il debutto sul grande schermo del supereroe della DC. Diretto da Angel Manuel Soto, il protagonista è Xolo Maridueña nel ruolo che dà il

titolo al film e in quello del suo alter ego, Jaime Reyes. È ufficialmente disponibile il trailer ufficiale di questa nuova pellicola che debutterà nelle sale cinematografiche il 17 agosto 2023.

Di seguito la sinossi del film:

“Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile

armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.”

Al fianco di Maridueña (“Cobra Kai”) troveremo quindi Adriana Barraza nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar in quello di suo padre, Elpidia Carrillo nel ruolo della madre, Bruna Marquezine in quello di Jenny Kord. Faranno parte del cast anche Raoul Max Trujillo come Carapax, il Premio Oscar® Susan Sarandon come Victoria Kord e George Lopez nel ruolo di suo zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén che interpreta il Dott. Sanchez.

Soto dirige da una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer, basata sui personaggi DC. John Rickard e Zev Foreman sono i produttori e Walter Hamada, Galen Vaisman e Garrett Grant sono i produttori esecutivi. Il team creativo del regista che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, lo scenografo John Billington, il montatore Craig Alpert, la costumista candidata all’Oscar® Mayes C. Rubeo, il supervisore agli effetti visivi Kelvin McIlwain e il compositore Bobby Krlic. Warner Bros. Pictures distribuirà la pellicola, da una produzione Safran Company. “Blue Beetle” sarà quindi disponibile nelle sale italiane a partire dal 17 agosto 2023. In attesa dell’uscita del film potrete vedere il trailer ufficiale direttamente sul nostro sito.