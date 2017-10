Regia: JR, Agnès Varda

Cast: JR, Agnès Varda

Genere: Documentario, colore

Produzione: Francia, 2017

Durata: 90 minuti

Distribuzione; Cineteca di Bologna

Data di uscita: 1 marzo 2018

"Visages Villages" è una pellicola di genere documentario diretta a quattro mani dalla regista e nota autrice di "Cléo" Agnès Varda e lo street photographer indipendente JR, che opera al di fuori dei centri artistici convenzionali e dei musei. I due s'incontrano per un progetto fuori dagli schemi che reinventa il documentario on the road nel tentativo di mostrare in nuove vesti la Francia contemporanea. Testimoni di generazioni agli antipodi e profondamente diversi tra loro, i due artisti ed amici decidono di affrontare un lungo viaggio nella Francia rurale, villaggio per villaggio e campagna per campagna, incontrando una grandissima varietà di paesaggi e persone, alla scoperta di un quasi dimenticato rapporto con la natura e il territorio; una novità per JR - impegnato da sempre nell'ambito urbano - e un ritorno alle origini per Varda, star della Nouvelle Vogue.

Visages Villages: un viaggio straordinario

Muovendosi imperterriti e instancabili dalle spiagge di Normandia agli straordinari villaggi della Provenza e indagando i sui panorami profondamente agricoli; i due protagonisti di "Visages Villages" intessono relazioni, scoprono volti, riprendono tradizioni appartenenti ad un mondo operaio e contadino, partecipando ad un'esistenza che quasi scompare sotto il peso di cemento delle grandi città industrializzate.

In questi posti i due interpreti e registi lasciano di se installazioni artistiche che indicano il passaggio e il legame tra moderno e pastorale, quotidianità mondana e proletaria e raccolgono una galleria d'immagini, d'impressioni e di storie tanto variegate quanto reali; tali da rendere l'opera estremamente viva e commovente.

Nel frattempo i due s'interrogano costantemente sul significato della loro opera e decidono di fare dono del proprio talento agli inconsapevoli e anonimi protagonisti delle loro scoperte.