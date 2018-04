“Venom”: uscito il nuovo trailer con Tom Hardy

Ieri sera è stato rilasciato il trailer del nuovo film con la star di Hollywood Tom Hardy, “Venom” .

Venom: Tom Hardy un nuovo anti-eroe

Secondo quanto riportato dal Variety, l’attore Tom Hardy sembra abbia debuttato lunedì sera con il nuovo trailer dell’ultimo film di supereroi con distribuzione Sony “Venom“, impressionando le sale cinematografiche d’America.

Il trailer del film, che non è il tipico superhero movie, inizia Tom Hardy che interpreta Eddie Brock, un imperterrito giornalista che scopre gli esperimenti chimici di un’azienda, cui a capo troviamo Riz Ahmed. Una volta scoperto ciò, degli scagnozzi andranno al suo appartamento per ucciderlo. A questo punto Hardy si trasforma per la prima volta in Venum, un insolito alieno che uccide rapidamente i suoi aggressori.

“Venom” spopola al CinemaCon

Il trailer ha ricevuto un responso molto positivo nelle sale cinematografiche del Caesar Palace di Las Vegas per la serata di apertura della convention CinemaCon.

Hardy ha detto che è particolarmente eccitato per il fatto che il figlio potrà vedere “Venom”..

“Essere parte di questo film è un sogno che si avvera” ha detto Hardy. “E’ anche uno dei miei personaggi preferiti”.

Il regista Ruben Fleischer era presente anche per la presentazione, così come Michelle Williams e Riz Ahmed, ed entrambi hanno dichiarato che è stata la prima volta in cui sono apparsi in un film di supereroi. Anche Woody Harrelson, Jenny Slate e Reid Scott sono all’interno del film.

Scott Rosenberg(“Jumanji“), Jeff Pinkner (“La torre nera“) e Kelly Marcel hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach hanno prodotto il film insieme a Amy Pascal.

“Venom” è stato creato nel 1988 dalla Marvel Comics. Il personaggio ha fatto il suo debutto sul grande schermo più di un decennio fa in “Spider-Man 3” di Sam Raimi, dove è stato interpretato da Topher Grace. Il film è destinato ad essere il primo film della Marvel Universe con distribuzione Sony.

“Venom” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 4 ottobre 2018.

Ilaria Di Mattia

24/04/2018